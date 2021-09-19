/650833/حبس-وغرامة-احذر-التعدي-على-بيانات-الأخرين-باستخدام-المواقع-الإلكترونية

واجه قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، جرائم لاتعدي على البيانات الشخصية والتعدي على حرية الاخرين وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، حيث نصت القانون في مادته 25 على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب فعلًا من الأفعال الآتية:

دوت الخليج

1- الإعتداء على أى من المبادئ أو القيم الأسرية فى المجتمع المصرى

2- انتهاك حرمة الحياة الخاصة أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته

3- منح بيانات شخصية إلى نظام أو موقع إلكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته

4- نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات معلومات أو أخبارًا أو صورًا وما فى حكمها، تنتهك خصوصية أى شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحيحة.

احذر التعدي على بيانات الأخرين باستخدام المواقع الإلكترونية

فيما نصت المادة 26 من ذات القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة, أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.