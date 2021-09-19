/650835/تعرف-على-كيفية-استخراج-نتيجة-اختبارات-أكاديمية-الشرطة-لـ-2021

حرصت وزارة الداخلية على تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين لكلية الشرطة ومن ضمنها معرفة نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021 تنفيذًا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تقديم كافة التسهيلات والتيسيرات للمتقدمين لكلية الشرطة

رابط اختبارات أكاديمية الشرطة 2021

ويمكن للمتقدمين لكلية الشرطة وذويهم التعرف على نتيجة اختبارات أكاديمية الشرطة 2021 بعد الإعلان عن نتائج القبول عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال الرابط التالي «هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا»

يمكن للطالب الحصول نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021 عبر الخطوات الآتية

- بعد الدخول على موقع وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت السابق الإشارة إليه يتم الدخول منه على موقع أكاديمية الشرطة.

- يقوم الطالب بإدخال رقم المتابعة وتظهر له نتيجة اختبارات كلية الشرطة 2021.

جدير بالذكر وافق وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على تخفيض مجموع القبول بكلية الشرطة من الحاصلين على شهادة إتمام دراسة الثانوية العامة أو ما يعادلها، أو شهادة إتمام الدراسة الثانوية التى تمنحها المعاهد الثانوية الأزهرية لهذا العام ليكون 60% بدلاً من 65% من المجموع الكلى للدرجات.

كما تقرر مد موعد التقدم للالتحاق بالكلية حتى يوم الخميس الموافق، 16/ 9/2021 بدلًا من يوم الإثنين الموافق 6/9/2021.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على توسيع قاعدة الاختيار من الطلبة المتقدمين للالتحاق بكلية الشرطة، وفى ضوء النتائج والنسب المئوية للمجموع لطلبة الثانوية العامة للعام الدارسى 2021 فقط، وما ترتب عليه من تداعيات لانخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية والخاصة.

اختبارات كلية الشرطة 2021

اختبار القُدرات

هو اختبار مبدئي وموضوعي ومكتوب لقياس مستوى ثقافة الطالب ومعلوماته العامة، ويعتبر الطالب غير لائق إذا لم يحصل على نسبة 50% من مجموع الدرجات المقررة لهذا الاختبار، وليس للطالب حق الإعادة في هذا الاختبار في حالة الرسوب.

اختبارا المقاس والقوام

يتم قياس طول وعرض صدر الطالب للمتقدمين لقسم الضباط المتخصصين للتأكُد من استيفائه للمقاييس المطلوبة، والطالب الذي لا يستوفى تلك الشُروط لا يكون له حق الإعادة، ويتم اختبار القوام من خلال التأكد من (تناسب الطول مع الوزن "الطول – 90") وتكون الإعادة لمرة واحدة فقط الكشف الطبي، يتم إجراء الكشوف الطبية المقررة أمام اللجنة الطبية المختصة (القومسيون الطبي)، و للمتقدم في حالة رسوبه الحق في الإعادة لمرة واحدة فقط.

الكشف النفسي

يتم إجراؤه من خلال مجموعة من القياسات النفسية، ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

الاختبار الرياضي

يؤدى الطالب الاختبار الرياضي في عدد من التمرينات الرياضية، ويكون للطالب حق الإعادة لمرة واحدة في حالة رسوبه.

كشف السمات

في حالة اجتياز الطالب الاختبار الرياضي يخضع لبطارية اختبار السمات لقياس القدرات العقلية والسمات الشخصية والميول المهنية ولا يحق للراسب الإعادة في هذا الاختبار.

لجنة الاختيار (الهيئة)

وبعد اجتياز الطالب لكافة الاختبارات السابقة بنجاح، يمثُل أمام اللجنة المُشكلة للاختيار والتي تقوم بتطبيق معايير المفاضلة المنصوص عليها بقانون إنشاء أكاديمية الشرطة ولائحتها الداخلية بهدف انتقاء أفضل العناصر.

الكشف الطبي المتقدم

يمثل الطالب أمام لجنة طبية لإجراء اختبارات طبية متقدمة على النحو التالي: موجات صوتية على " القلب – البطن " رسـم مـخ كهربائي مقياس سمــع تقليدي فحص نسبة السكر بالدم " صائم – مفطر " وظائف الكبد والكليتيـن الكشف عن العقاقير والمواد المخدرة.