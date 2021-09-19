/650836/خاص-جلسة-أخيرة-تفصل-عودة-أسامة-نبيه-للزمالك-من-جديد-تفاصيل

يجمتع حسين لبيب، رئيس اللجنة المؤقتة بنادي الزمالك، اليوم داخل مقر النادي مع أسامة نبيه المدرب العام السابق لنادي الزمالك، والذي رحل بشكل رسمي قبل أيام بسبب أزمة المستحقات المالية الخاصة ببطولة الدوري المصري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وعلم موقع دوت الخليج أن باتريس كارتيرون المدير الفني لنادي الزمالك تحدث مع مسئولي الفريق أمس السبت، وأكد لهم التمسك بعودة أسامة نبيه لنادي الزمالك من جديد، ولا يرغب بإضافة أي عناصر جديدة للنادي.

وأكد كارتيرون أيضا أنه يريد عودة أحمد عبد المقصود المدرب المساعد، والذي رحل إلى السعودية خلال الفترة الأخيرة، ليبتعد عن نادي الزمالك والرياضة المصرية مؤقتا.

وكانت هناك جلسة أمس جمعت باتريس كارتيرون وحسين لبيب وفاروق جعفر من أجل إختيار المدرب الجديد للزمالك والمساعد له، وسيتم خلال الساعات القادمة حسم أمور المدربين.

وهناك مكالمة هاتفية جمعت حسين لبيب رئيس الزمالك مع أسامة نبيه بالأمس، في ظل المحاولات من أجل إعادة أسامة نبيه من جديد لمساعدة كارتيرون.

كارتيرون

ويتمسك المدرب بضم مهاجم أجنبي جديد في الفريق وسط النقص العددي وعدم تواجد سوى الثنائي سيف الدين الجزيري ومروان حمدي فقط.

وأخطر المدير الفني الإدارة بأنه حال تعثر ضم مهاجم اجنبي فالأفضل هو استمرار عمر السعيد وعدم إعارته بعد العروض العديدة التي تلقاها اللاعب من بعض الأندية في الدوري وعلى رأسها الجونة الذي يرغب في تجديد إعارته.

وكان الزمالك أعار مهاجمه الصاعد أسامة فيصل إلى صفوف البنك الأهلي لمدة موسم بناء على طلب الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الفريق في معسكر مغلق ببرج العرب ابتداء من يوم ٢٠ سبتمبر استعدادا للقاء أسوان.

حمدي النقاز

أعلن نادي الزمالك عن انضمام الدولي التونسي حمدي النقاز لصفوف الفارس الأبيض، وذلك بعد فسخ تعاقدة مع ناديالترجي التونسي.

وكانت اللجنة المكلفة بإدراة نادي الزمالك برئاسة حسن لبيب قد تواصلت مع اللاعب من أجل التعاقد معه واللعب لنادي الزمالك مقابل تنازل اللاعب عن قضيتة التي حصل بها على حكم نهائي من الاتحاد الدولي "فيفا".

الجدير بالذكر ان حمدي النقاز لعب لنادي الزمالك قبل رحيلة الي نادي الترجي التونسي, وخلال الفترة التى قضاها مع الزمالك لعب 34مباراة مع القلعة البيضاء، استطاع أن يصنع 4 أهداف، ولم يسجل، وحصل على 7 إنذارات .

وتمكن اللاعب التونسى من الحصول مع الزمالك على 4 بطولات وهم كأس السوبر المصرى السعودى والكونفدرالية وكأس مصر مرتين .