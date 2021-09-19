عاجل.. أحمد دياب رئيساً لرابطة أندية الدوري المصري

/650837/عاجل-أحمد-دياب-رئيسا-لرابطة-أندية-الدوري-المصري

إجتمع ظهر اليوم أندية الدوري الممتاز داخل مقر اتحاد الكرة بالجبلاية، وذلك من أجل تشكيل رابطة الأندية للموسم الجديد 2021/2022.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وجاء في الاجتماع اختيار النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ، والمدير التنفيذي لفريق فيوتشر، كرئيس لرابطة الأندية للموسم الجديد.

وكانت معظم أندية الدوري الممتاز قررت اختيار أحمد دياب رئيسا لرابطة الأندية للموسم الجديد، والتي تم تفعيلها خلال المواسم الماضية، وعدم العمل عليها كان سببا في إنهيار بطولة الدوري المصري.

ويأتي باقي أعضاء رابطة الأندية كلا من، عماد متعب ممثلا عن النادي الأهلي، وخالد رفعت ممثلا عن نادي الزمالك، وعامر حسين وشريف صالح.

نصف أندية الممتاز ترشح أحمد دياب لرابطة الأندية.. تفاصيل

مع نهاية غلق باب الترشيح لعضوية رابطة الأندية المحترفة التي تجرى انتخاباتها يوم ١٩ سبتمبر الجاري، ويكون من مهامها إدارة المسابقات المختلفة وفق ما هو مطبق في جميع دوريات العالم الكبرى، رشح نصف أندية الدوري أحمد دياب عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ليكون عضوا بلجنة الأندية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأرسلت أندية فيوتشر وبيراميدز والإسماعيلي والاتحاد السكندري، وغزل المحلة ومصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا وإيسترن كومباني وفاركو، ترشيحاتها إلى اتحاد الكرة وجميعا حمل اسم أحمد دياب.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات الخاصة بالرابطة وخلالها يتم اختيار رئيس الرابطة والأعضاء وبدء مهمة إدارة المسابقات.

أحمد دياب رئيساً لرابطة الأندية

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أنه ماض في تنفيذ خارطة الطريق التي تؤدي إلى انتخاب مجلس إدارة للاتحاد، وأنه في انتظار نشر لائحة النظام الأساسي الجديدة للاتحاد في الجريدة الرسمية، حيث تم ارسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اجراءات نشرها حتى يمكن للاتحاد الدعوة للانتخابات وفق اللائحة والقانون.

وأصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة شئون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بيانا يؤكد فيه السير نحو خارطة الطريق لانتخاب مجلس جديد للجبلاية. وقال اتحاد الكرة في بيانه :" يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أنه ماض في تنفيذ خارطة الطريق التي تؤدي إلى انتخاب مجلس إدارة للاتحاد، وأنه في انتظار نشر لائحة النظام الأساسي الجديدة للاتحاد في الجريدة الرسمية، حيث تم ارسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اجراءات نشرها حتى يمكن للاتحاد الدعوة للانتخابات وفق اللائحة والقانون".