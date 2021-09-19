توقيت مباراة ليفربول القادمة والقنوات الناقلة

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يستعد ليفربول لمباراته المقبلة أمام فريق نورويتش، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة 8:46 مساءً، يوم الثلاثاء.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

شبكة قنوات بي إن سبورتس تنقل مباراة ليفربول و نورويتش في بث مباشر وحصري beIN Sports 1 HD Premium.

انتهت مباراة ليفربول أمام فريق كريستال بالاس، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

تمكن النجم المصري محمد صلاح من تسحيل الهدف الثاني لصالح فريق ليفربول، خلال مباراة كريستال بالاس.

وجاءت تشكيل ليفربول كالأتي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: ميلنر، كوناتي، فان دايك، تيسميكاس

خط الوسط: هندرسون، ألكانتارا، فابينيو

خط الهجوم: ماني، جوتا، صلاح

نتيجة مباراة ليفربول ضد ميلان

الجدير بالذكر أن انتهت مباراة ليفربول الإنجليزي وأي سي ميلان الإيطالي، في مباريات الجولة الأولى لدوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، بفوز الريدز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وشارك النجم المصري محمد صلاح منذ بداية المباراة وخرج مع مطلع الدقيقة 83، وتمكن من تسجيل هدف وصناعة هدف آخر، بجانب إضاعة ركلة جزاء في شوط المباراة الأول.

ويأتي هذا الهدف لمحمد صلاح ويصل للهدف رقم 14 مع ليفربول في بطولة دوري أبطال أوروبا، ويبتعد عن الأول ستيفن جيرارد صاحب الـ 24 هدف في تاريخ النادي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

آثار يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الجد، حول تجديد تعاقد اللاعب الدولي المصري محمد صلاح، نجم الريدز، والذي اصبح من أساطير النادي الإنجليزي مؤخرا بعدما تمكن من مساعدة الفريق في الفوز بالعديد من الألقاب.

وتحدث يورجن كلوب خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق مباراة كريستال بالاس غدا السبت، ضمن مباريات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي الممتاز.

وأكد كلوب" لم أتدخل في مفاوضات تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول ولا أعرف ما هي آخر التطورات التي تخص الصفقة، ولا أستطيع أن أؤكد على معلومة مؤكدة".

وتابع" أريد فقط أن يكون محمد صلاح جاهز دائما خلال مباريات هذا الموسم وأن يكون حاسما كما بدأ الموسم الكروي الحالي وساهم في تسجيل العديد من الأهداف".

وكان يورجن كلوب تحدث قبل شهر من الأن بأنه يتحدث شخصيا في أمور تجديد تعاقد محمد صلاح مع ليفربول وأن الأمور أوشكت على الانتهاء.

واختتم كلوب تصريحاته قائلا" ربما تحدث أي أحاديث مستقبلية بدون تواجدي مع النادي أما عن الأمور التي تخص باقي الفريق فأنا أعرف عنها كل شئ".