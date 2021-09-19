/650841/رئيس-الشيوخ-يلتقي-رئيس-البرلمان-العربي-ونائبه

يلتقي رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم برئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي و رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف.

دوت الخليج يرصد تفاصيل لقاء رئيس الشيوخ مع رئيس البرلمان العربي

لقاء رئيس الشيوخ برئيس البرلمان العربي

وكان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ استقبل الاسبوع الماضي محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي و الوفد المرافق له.

ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالوفد العراقي، مشيدا بقوة و متانة العلاقات التى تجمع بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات و اكد رئيس الشيوخ على سعادته بعودة العراق الى مكانتها بين الدول العربية مشيرا الى دعم مجلس الشيوخ لاى خطوة فى هذا الاتجاه.

و من جانبه اكد رئيس مجلس النواب العراقي، ان بلاده تعتز بالعلاقات التاريخية الوثيقة التى تربطها بمصر، مؤكدا على تطلع بلاده لتعزيز التعاون بين البلدين على كافة المستويات و بخاصة على المستوى البرلمانى اخذا فى الاعتبار ما يتمتع به البرلمان المصرى بغرفتيه من خبرة و تاريخ طويل كما نقل الحلبوسي تحيات الشعب العراقي الي الشعب المصرى، مشيرا الي ان مصر عظيمة بأهلها و تاريخها .

محمود القط نائب التنسيقية يشارك ضمن وفد الشيوخ بمراقبة انتخابات برلمان روسيا

هذا و شارك النائب محمود القط أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ضمن أعضاء الوفد الرسمي لمجلس الشيوخ المصري في مراقبة الانتخابات البرلمانية الروسية، حيث تجري الانتخابات من يوم ١٧ الى ١٩ سبتمبر، وسيقوم الوفد بعقد عدة لقاءات مع نائب رئيس الدوما الروسي، ومسؤولي الإشراف على الانتخابات،كما سيزور الوفد عدد من اللجان الانتخابية، ومراكز الاقتراع وغرف عمليات إدارة الانتخابات.

يتضمن وفد مجلس الشيوخ المصري النائب شريف الجابري وكيل لجنة الشباب والرياضة في مجلس الشيوخ، والنائبة نيفين جورج عضو مجلس الشيوخ، وكان في استقبال الوفد المصري السفير ايهاب نصر سفير مصر في جمهورية روسيا الاتحادية .