جدة - نرمين السيد - ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد، حيث نصت المادة الأولى من القرار "يمنح معاشًا استثنائيًا مقداره تسعمائة جنيه للجنود السابقين المذكورين والمنتهية خدمتهم لأسباب".
وجاءت المادة الثانية "يمنح معاشًا استثنائيًا مقداره 900 جنيه للمستحقين عن الجنود المنتهية خدمتهم للوفاة".
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بالأسماء.. منح معاشات استثنائية لبعض جنود القوات المسلحة السابقين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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