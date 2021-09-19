بالأسماء.. منح معاشات استثنائية لبعض جنود القوات المسلحة السابقين

جدة - نرمين السيد - ونشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد، حيث نصت المادة الأولى من القرار "يمنح معاشًا استثنائيًا مقداره تسعمائة جنيه للجنود السابقين المذكورين والمنتهية خدمتهم لأسباب".

وجاءت المادة الثانية "يمنح معاشًا استثنائيًا مقداره 900 جنيه للمستحقين عن الجنود المنتهية خدمتهم للوفاة".