صور- الجزار: تنفيذ 30.887 وحدة سكنية بالعلمين الجديدة

جدة - نرمين السيد - وأوضح الجزار، فى بيان، أنه تم مراعاة تنفيذ مشروعات سكنية متنوعة بالمناطق المختلفة بالمدينة لتلبية الطلب على السكن منها (الإسكان المتميز - سكن مصر - عمارات الداون تاون - إسكان الحى اللاتينى - إسكان منطقة الـ700 فدان)، حيث تضم تلك المشروعات نحو 30.887 وحدة سكنية متنوعة يجرى تنفيذها، شاملا تنفيذ مشروعات الأبراج بمراحلها المختلفة.

وأوضح الوزير، أنه يجرى تنفيذ 840 وحدة سكنية "35 عمارة" ضمن استكمال مشروع الإسكان المتميز، 4.096 وحدة سكنية "128 عمارة" بسكن مصر، و1.320 وحدة سكنية بمساحات مختلفة "40 عمارة" بعمارات الداون تاون بمواصفات تشطيب إسكان متميز، ويشتمل المشروع على بلازا، ومحال تجارية خدمية ووحدات إدارية، وتم إسناد تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع.

وفى ذات السياق، أشار الوزير إلى أنه تم الانتهاء من الهيكل الخرسانى لـ15 برجا سكنيا بارتفاعات تصل إلى 44 دورا، ويجرى تشطيب الواجهات الخارجية، بجانب تنفيذ أعمال الهيكل الخراسانى لـ 3 أبراج أخرى بارتفاعات تتراوح من 100 م: 170 م.

وأضاف أن منطقة الأبراج تحتوى على خدمات تجارية، ويجرى إجراءات الطرح والترسية لـ5 أبراج أخرى بالمنطقة الشاطئية "أبراج مارينا العلمين"، بالإضافة لتجهيز موقع بالمنطقة الجنوبية للمدينة لتنفيذ 5 أبراج بمشاركة شركة (cscec) الصينية.

من جانبه، قال المهندس وائل سمير رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة، إنه يجرى تنفيذ مشروع كمباوند سكنى عمرانى متكامل على مسطح 700 فدان، يشتمل على الفيلات والشاليهات وشقق العمارات التى تضم العديد من الوحدات السكنية حوالى 12500 وحدة، بجانب المسطحات التجارية.