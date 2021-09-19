خدمات جماهيرية جديدة بمجمع تراخيص مرور الأميرية المطور

جدة - نرمين السيد - أعلن محمد صابر محرر الشؤون الأمنية والمرورية فى الراديو 9090، عن إنشاء وحدة متطورة لاستخراج الملصق الإلكترونى بمجمع مرور الأميرية المطور، تحت إشراف العقيد محمد شعلان، رئيس المجمع.





وقال صابر، فى برنامج نهار جديد التليفزيونى، إنه تم إنشاء وحدة متطورة للملصق الإلكترونى فقط داخل مجمع التراخيص تسييرا على المواطنين للحصول عليه فى عدة دقائق وطبقا للمواعيد العمل الرسمية من 8 صباحا وحتى انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وذلك لتجنب الازدحام والتخفيف على المواطنين.

وأكد محرر الشؤون الأمنية والمرورية، تطوير 34 وحدة تراخيص بالقاهرة تحت إشراف اللواء عمرو البيلى، لتصبح وحدات مطورة وتشمل 40 شباك تعمل بنظام الترقيم الآلى لتقديم الخدمات الجماهيرية للمواطنين، كما تم تخصص شباك لكبار السن ولذوى الاحتياجات الخاصة، مشيرا إلى أنه يوجد داخل مجمع النيابة وحدة لاستخراج شهادات المخالفات، ويشمل المجمع وحدة تراخيص مرور الأميرية والتى تضم مناطق عين شمس والمطرية والزيتون والأميرية.

وتابع أنه تم تطبيق منظومة الملصق الالكترونى، ومنظومة التحصيل الإلكترونى، تابعة للبريد المصرى داخل المجمع على مدار اليوم، مؤكدا متابعة رئيس المجمع لتسهيل إجراءات المواطنين، ومراجعة كافة الإجراءات والاشترطات الوقائية خلال التعامل مع المواطنين.

يأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية للعمل على تطوير المنظومة الأمنية الحديثة للارتقاء بالأداء الأمنى لتقديم الخدمات الجماهيرية وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات للمواطنين بناء على توجيهات محمود توفيق وزير الداخلية وفى ظل حرص مديرية أمن القاهرة على تقديم وتبسيط الإجراءات وحصول المواطن على الخدمة فى أسرع وقت.

كما يأتى بناء على تعليمات اللواء أشرف الجندى، مساعد أول الوزير لقطاع أمن القاهرة، بتطوير وتحديث أساليب التفاعل والتعامل مع المواطنين فى إطار إستراتيجية الوزارة، التى تهدف أحد محاورها إلى تقديم خدمات جماهيرية، وتطوير وحدات تراخيص مرور القاهرة، والذى يساهم فى رفع الكفاءة والارتقاء بأحداث التقنيات ما يؤدى إلى مواكبة التقدم ويساهم فى تحقيق أهداف الوزارة.