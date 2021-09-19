السيسى يصدر قرارا جمهوريا بمنح معاشات استثنائية لبعض الجنود السابقين بالقوات المسلحة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القرار رقم 396 لسنة 2021 بشأن منح معاشات استثنائية لبعض الجنود السابقين بالقوات المسلحة والمستحقين عنهم.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية فى عددها الصادر اليوم الأحد، حيث نصت المادة الأولى من القرار " يمنح معاشًا استثنائيًا مقداره تسعمائة جنيه للجنود السابقين المذكورين والمنتهية خدمتهم لأسباب".

وجاءت المادة الثانية: "يمنح معاشًا استثنائيًا مقداره تسعمائة جنيه للمستحقين عن الجنود المنتهية خدمتهم للوفاة" .