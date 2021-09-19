حمو بيكا مهاجمًا حسن شاكوش: «الناس مش بتحبه وبيقلد محمد رمضان »

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شن مؤدي المهرجانات حمو بيكا هجومًا واسعًا على زميله مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بسبب عدم سؤاله وتكبره عليه، مفجرًا بعض الأسرار عن الأخير.

دوت الخليج يرصد سبب هجوم حمو بيكا على مطرب المهرجانات حسن شاكوش.

حمو بيكا ببرنامج الترابيزة

قال حمو بيكا خلال لقائه في برنامج «الترابيزة»، المذاع على فضائية « الشمس»، ومن تقديم الإعلامية أميرة بدر: "حسن شاكوش مش إنسان يتعاتب أنه مبيسألش عليا، على الرغم أننا عملنا 5 أغاني ومتعلقين ومش عايزين ينزلوا".

وتابع بيكا: "مش عاوز ينزل الأغاني اللي مستجلة، وهو ملوش حرية الرأي أنه ينزلها من غير مطلب من ساسو، معقبًا: " ربنا يكرمه ويفضل رقم واحد بس المهرجانات دي مفهاش رقم واحد".

خلافات حمو بيكا مع حسن شاكوش

وأضاف "النجاح أنك تحبب الناس فيك، وأنا شايف أن الناس مش بتحبه، وهو بيحب يخش شخصية مش بتاعته وعايز يبقى محمد رمضان، باستايل لبسه وأغانيه".

وأردف : "كل الناس على اليوتيوب بتاخد شخصية محمد رمضان ، لكن أنا أسمي حمو بيكا مش بقلد حد".

ومن جانبه، أعرب مطرب المهرجانات الشعبية حمو بيكا عن عضبه من منتقدي تصوير زيارته لطفلة مريضة بداء السرطان، بعدما شبهه الجمهور بأنه يفعل ذلك لإعتلاء التريند وكسب شهرة زائدة، مشيرا إلى أن أهل الفتاة هي من قامت بتصوير ذلك الفيديو.

حمو بيكا يهاجم منتقدي تصوير زيارته للطفلة المصابة بالسرطان

نشر بيكا الفيديو المتداول لزيارته لطفلة مريضة بالسرطان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” وعلقت عليه، قائلة: “بمناسبة البوست المنتشر بخصوص أني زرت الطفله الجميلة في بيتها عشان هي بتحبني، أولًا أنا زرت الطفلة الجميله دي بناءً على طلبها، ثانيًا أنا مطلبتش أن حد يصورني أو أنا بتاجر بالمرض، والتفكير الردئ جدًا اللي بقي في الناس ده، ثالثًا أهلها صوروني عشان فرحتهم بوجودي مش لغرض الشو والمتاجرة بالمرض والكلام الهايف ده”.

وتابع بيكا حديثه: “ارحمو نفسكم من الهري الكتير.. بتتعبو نفسكم على الفاضي.. تفكيركم بقي منحدر بطريقة بشعة.. لازم الفتي في كل المواضيع.. أنا مش بتاع شو ولا هكون بتاع شو في حاجة زي دي بالذات.. ارحمو من في الأرض يرحمكم من في السماء”.

حمو بيكا يشارك جمهوره افتتاح مطعمه الخاص

و افتتح مطرب المهرجانات حمو بيكا، مطعمه الخاص مؤخرًا في الإسكندرية، وسط حضور كبير من جمهوره وكل محبيه، وشارك بيكا، بفيديو لايف عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أثناء الافتتاح، معلقًا عليه" مستنيكم كلكم".

واعتمد «بيكا» خلال الترويج لمطعمه الجديد، نشر العديد من الصور والفيديوهات الخاصة بالتجهيزات، فضلًا عن لقطات لعدد من النجوم الحاملين بعض الوجبات مثل الفنان أشرف عبدالباقي، وإعادة نشر التهنئة الخاصة بالفنان «أوس أوس» عبر خاصية الـ«استوري» بموقع «إنستجرام»، وعلى أحد المنشورات الخاصة بالترويج للمطعم، سألت الإعلامية ريهام سعيد عن مكان المطعم؛ ليرد بيكا: «تنورينا يا أستاذة».