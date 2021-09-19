ارتفاع درجات الحرارة فى المحافظات

يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة درجات الحرارة فى المحافظات المختلفة، لتحديد مواعيد الخروج.

ووفقًا لما أشارت إليه هيئة الأرصاد الجوية، فإن درجات الحرارة خلال الاسبوع المقبل ستشهد ارتفاع نسبي حتى يوم الخميس المقبل.

دوت الخليج

كما أوضت هيئة الأرصاد الجوية أن الاسبوع المقبل، وبدءًا من يوم الاثنين ستشهد البلاد نشاط رياح على المناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وشمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة، كما أنه يوجد شبورة مائية فى الصباح الباكر.

هيئة الأرصاد الجوية: ارتفاع نسبي فى درجات الحرارة

ونرصد فى التقرير التالى درجات الحرارة فى المحافظات المختلفة، حيث أن القاهرة ستكون بها العظمى 33 درجة والصغرى 23 درجة. وأيضًا درجات الحرارة فى الإسكندرية ستكون العظمى 31 والصغرى 23 درجة، بينما مطروح ستكون بها العظمى 29 درجة والصغرى 22 درجة، وأيضًا سوهاج العظمى 34 درجة والصغرى 24 درجة.

درجات الحرارة فى المحافظات

ونشير أيضًا إلى درجات الحرارة فى محافظات الصعيد، حيث أن محافظة قنا ستكون بها العظمى 24 درجة، بينما محافظة أسوان ستكون بها العظمى 36 درجة والصغرى 25 درجة.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا إلى أن نشاط الرياح على بعض المناطق على فترات متقطعة مما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.