/650847/فى-إطار-إحتفالات-المحافظة-بعيدها-القومي-افتتاح-وتفقد-مشروعات-تتخطى-تكلفتها-الاستثمارية-2-مليارصور

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن البحيرة تخطو وتسابق الزمن بمشروعات تتجاوز الآفاق فى عيدها القومي نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكمية للسيد رئيس الجمهوريةن ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

فى إطار إحتفالات المحافظة بعيدها القومي.. افتتاح وتفقد مشروعات تتخطى تكلفتها الاستثمارية 2 مليار«صور»

مشيراً أن إحتفالنا بالعيد القومي للمحافظة يأتى وهو يحمل بين يديه بشرى إفتتاح العديد من المشروعات فى شتى القطاعات بجميع المراكز والمدن ، خدمة لأهالي المحافظة الكرام

جاء ذلك خلال افتتاح اللواء المحافظ لأعمال رفع كفاءة شارع مضرب التحرير ومدخل السجل المدنى برشيد بطول ١.١ كم بتكلفه 4 مليون جنيه

حيث يأتى ذلك فى اطار مشروعات التنمية العمرانية التى تشهدها مدينه رشيد لأبراز الشكل الجمالى والحضارى اللائق به وذلك ضمن مشروع تطوير وتنمية مدينة رشيد لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية بالإضافة إلى موقعها المتميز

هذا وقد اشار اللواء هشام آمنة إلى خطة محافظة البحيرة لتطوير معظم الشوارع والميادين ورفع كفاءتها بما يتناسب مع المظهر الحضاري والجمالي وتاريخ كل مدينة والطابع الذى يميزها بالتزامن مع أعمال البناء والتنمية التى تشهدها المحافظة فى مختلف القطاعات . مشددا على بذل المزيد من الجهد لإنهاء أعمال الرصف ورفع كفاءة الطرق وعمل الصيانة الدورية لها حفاظاً على سلامة وأرواح المواطنين وتحسين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم .