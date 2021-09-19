/650848/محافظ-البحيرة-يشهد-الإحتفالية-ويتقدم-بالتهنئة-لفخامة-السيد-الرئيس-ولشعب-البحيرة-العظيم

تشهد محافظة البحيرة اليوم احتفالات المحافظة بعيدها القومي من ميدان الحرية أمام الوحدة المحلية بمركز ومدينة رشيد و الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام ذكرى انتصار أهالي رشيد على حملة فريزر الانجليزية عام 1807 م .

وبدأت الاحتفالات بحضور اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء احمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة و الدكتور عبيد صالح رئيس جامعه دمنهور والمهندس حازم الأشموني السكرتير العام واللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام المساعد واللواء أمجد عبد ربه مساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية والعميد أ ح أحمد السويدي المستشار العسكري للمحافظة واعضاء مجلسى الشيوخ والنواب والقيادات الشعبية والتنفيذية والدينية .

وبدأت مراسم الاحتفال بإيقاد الشعلة من الميدان والسلام الجمهوري ، حيث قام اللواء المحافظ ومدير الأمن ومساعد قائد المنطقة الشمالية العسكرية بإيقاد الشعلة ثم افتتح الحفل بتلاوة للقرآن الكريم عقبها فقرات غنائية وطنية للطالبة مريم عيسى والطالب مشرف البنا الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية في مسابقة الشعر بالعربية .. وثم بدأ طابور العرض الذي ضم مرور حملة الاعلام لفريق الجولة بمديرية الشباب والرياضة ، وعرض لفريقي الكاراتيه والتايكوندوا بمركز شباب رشيد ، ثم عرضا لفرقة البحيرة للفنون الشعبية والفولكلور والتنورة والمزمار شمل طابور العرض تزين سيارات الوحدات المحلية بمصاحبة موسيقى الشرطة . وخلال كلمته تقدم اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بالتهنئة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولشعب البحيرة العريق وقيادات المحافظة التنفيذية والامنية والدينية .

مؤكدا ان احتفال المحافظة اليوم بعيدها القومي إنما هو ذكرى ليوم من أيام الكفاح الوطني الذي يعتز به أبناء مصر حيث يجسد شجاعة وبطولة الشعب المصري متمثلا في أهالي مدينة رشيد الذين بذلوا الغالي والنفيس فى الزود عن مدينتهم ودحر أطماع العدوان الأجنبي على مصر

مضيفا انه منذ ما يزيد عن القرنين من الزمان دافع أهل البحيرة عن ربوع مصر كلها ووقف أهل رشيد البواسل موقف خلده التاريخ باحرف من نور وشهد لهم القاصي والداني بشجاعتهم التي قصمت ظهر واحد من أكبر جيوش العالم في زمانهم

من ميدان الحرية برشيد انطلاق فعاليات احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي

واليوم ها هو فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع محافظة البحيرة في المكانة التي تستحقها فنرى العمال يسابقون الزمن للانتهاء من المشروعات القومية الهامه بالإضافة إلى قرى المحافظة والتي دخل معظمها في برنامج حياة كريمة والذي سيغير شكل الحياة في الريف ويرفع خدمات قاطنيه لتوازي خدمات المدن.

وأشار المحافظ إن شجاعة وبسالة أهل البحيرة حاليا لا تقل عن شجاعة أسلافهم غير أن سلاحنا اليوم هو العمل بدون تعب أو كلل لتنفيذ رؤية مصر ٢٠٣٠ والتي وضعت رفاهية العيش والحياة إحدى أهم اهدافها.

مؤكدا أنه وعلى مدار سبع سنوات منذ تولي فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي قائد التنمية ومسيرة الإنجازات شهدت البحيرة طفرة وثورة في كافة المجالات وعلى جميع الأصعدة ، تم خلالها تحقيق إنجازات غير مسبوقة خلال فترة قصيرة من الزمن .

وأشار اللواء هشام آمنة الى إهتمام القيادة السياسية بتطوير مدينة رشيد كمشروع قومي لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية حتى تتبوأ مكانتها اللائقة على الخريطة السياحية العالمية وجعلها متحفا مفتوحًا ، مشيراً إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة رشيد الجديدة لتكون على غرار العلمين الجديدة وكذا بشاير الخير ٤ هدية السيد الرئيس للبحيرة والتى ستحقق نقلة نوعية بالمنطقة

البحيرة مابين أمجاد الأجداد ونهضه الاحفاد

مؤكدا ان البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، ومنها ما يتم من إنجازات بعدة قطاعات بمركز ومدينة رشيد زهرة النيل الخالد .

هذا ومن المقرر أن يدشن اللواء هشام آمنة مجموعة من الافتتاحات المقرر ان تشهدها محافظة البحيرة بمناسبة احتفالها بعيدها القومي فى شتى القطاعات الخدمية وتفقد عدد اخر من المشروعات والتي تتجاوز تكلفتها ٢ مليار جنية بمركزى رشيد وادكو .