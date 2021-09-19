/650862/محافظ-البحيرة-يفتتح-مدرسة-رشيد-التجارية-المشتركة-بتكلفه-أكثر-من-7-مليون

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة أن المحافظة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير في كافة القطاعات التي تهم المواطن البحراوي، و بمشروعات تتجاوز الآفاق تتخطى تكلفتها الاستثمارية 2 مليار جنية نحو مستقبل واعد ومشرق بسواعد قوية وإرادة لا تلين فى ظل القيادة الحكيمة للسيد رئيس الجمهورية ، وجهود الدولة المصرية الداعمة لكافة المشروعات القومية الجاري تنفيذها لصالح المواطن المصري ورفعة شأنه، بتنفيذ مشروعات قومية وإستثمارية وخدمية وتنموية يعد إعجازاً حقيقياً وتحدياً غير مسبوق .

محافظ البحيرة يفتتح مدرسة رشيد التجارية المشتركة بتكلفه أكثر من 7 مليون

ويرصد دوت الخليج تفاصيل افتتاح اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة مدرسه رشيد التجارية المشتركه بتكلفه 7 مليون و300 الف جنيه .

و مدرسة رشيد التجارية المشتركة مقامة على مساحة 1591 متر مربع تتكون من أرضي دور أرضي وأربعة أدوار علوية و تضم 12 فصل دراسي .

يأتى ذلك فى اطار إحتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي الذى يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام في ذكرى إنتصار أهالي رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام ١٨٠٧ م . وبالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الثامنه والأربعون بنصر أكتوبر المجيد .

حيث تشهد المحافظة افتتاح عدد من المشروعات فى مختلف القطاعات تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 2 مليار جنيه لخدمه المواطن البحراوي . هذا وقد اشار محافظ البحيرة أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو أحد أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، لافتا الى أنه تم إنشاء 200 مدرسة بتكلفة 1.4 مليار جنيه خلال العامين الماضيين ضمن المنظومة الجديدة للتعليم بالبحيرة والتي تستهدف تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وكذلك تحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.

رافق المحافظ خلال الإفتتاح ، الزكتورك نهال بلبع نائب المحافظ والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والمهندس حازم الاشمونى السكرتير العام للمحافظة والمهندسة سلوى زكى رئيس مدينة رشيد وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة هالة عبد الله مدير فرع هيئة الابنية التعليمية والقيادات التنفيذية.