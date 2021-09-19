«بسبب لعبة ».. تشريح جثة طفل قُتل على يد شقيقه بالهرم

/650842/بسبب-لعبة--تشريح-جثة-طفل-قتل-على-يد-شقيقه-بالهرم

قررت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الأحد، بتشريح جثة طفل قتل على يد شقيقة، بعدما سدد له طعنة نافذة من سلاح أبيض، بسبب خلافات على اللعب بمنطقة الهرم، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل طفل علي يد شقيقة في الهرم

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة حادث مقتل طفل على يد شقيقه، بسبب خلاف بينهما خلال اللعب، حيث اعتدى عليه بسلاح أبيض، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

شقيقة تعدى عليه بسلاح أبيض

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت غرفة النجدة بالجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بلاغا يفيد وفاة طفل متأثرا بإصابته بجرح إثر الاعتداء عليه بسلاح أبيض«سكين»، في منطقة الهرم، وبإجراء التحريات أتضح أن الطفل المجني عليه يبلغ من العمر 5 سنوات اعتدى عليه شقيقه الأكبر بسلاح أبيض بسبب خلاف بينهما خلال اللعب.

وتم التحفظ على الطفل الجاني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة للتحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا بقيام طفل 6 سنوات في منطقة الهرم، بإنهاء حياه شقيقة الطفل 4 سنوات ذبحا بسبب «الخلاف أثناء اللعب».

انتداب الطب الشرعي

وامرت جهات التحقيق في الواقعة المأساوية التي هزت منطقة الهرم، بانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة وصرحت بدفن الجثة، وكشفت مصادر أن تحريات المباحث أفادت بأن سبب الخلاف بين الطفلين الشقيقين، على اللعب هو سبب الجريمة.