/650843/خالد-أبو-الوفا-يحصل-على-دعم-بقيمة-100-ألف-جنيه-لـ-النادى-البحري-بسوهاج

حصل النائب خالد أبوالوفا عضو مجلس الشيوخ، على موافقة وزارة الشباب والرياضة على دعم بقيمة 100 ألف جنيه لـ "النادى البحري" بسوهاج.

دوت الخليج يرصد موافقة الشباب والرياضة على طلب خالد ابو الوفا بشأن نادي البحري بسوهاج

دعم النادي البحري بسوهاج

وأشار النائب خالد أبو الوفان إلى أن مكتب الاتصال السياسي بوزارة الشباب والرياضة، أرسل إيصال الإيصال يفيد بموافقة الوزارة على طلبي بدعم نادى سوهاج الرياضي (النادي البحري) بملبغ 100 ألف جنيه للصرف على النشاط الرياضي نظرا لأهمية النادي بموقعه فى منتصف مدينة سوهاج.

ولفت خالد أبو الوفا إلى ان الإيصال يفيد بضخ المبلغ فى حساب مديرية الشباب والرياضة بسوهاج، كما تقدم بالتهنئة لإدارة النادى، مشددا على ضرورة الاستفادة القصوى منه بما ينفع اللاعبين والزوار والجماهير.

هذا ويلتقي رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم برئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي و رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف.

وكان رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ استقبل الاسبوع الماضي محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي و الوفد المرافق له.

ورحب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بالوفد العراقي، مشيدا بقوة و متانة العلاقات التى تجمع بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات و اكد رئيس الشيوخ على سعادته بعودة العراق الى مكانتها بين الدول العربية مشيرا الى دعم مجلس الشيوخ لاى خطوة فى هذا الاتجاه.