أحمد دياب لـ دوت الخليج: رابطة الأندية ستكون مستقلة عن اتحاد الكرة

/650850/أحمد-دياب-لـ-تحيا-مصر-رابطة-الأندية-ستكون-مستقلة-عن-اتحاد-الكرة

أكد أحمد دياب، عضو رابطة الأندية، أن الرابطة ستكون مستقلة عن اتحاد كرة القدم المصري، وسيتم مناقشة شكل الدور الجديد، من أجل اختيار الشكل الأفضل الذي يليق الكرة المصرية".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتابع خلال تصريحات خاصة لـ دوت الخليج:" رابطة الأندية جاءت بالتزكية، بعد إعتذار محمد فضل ومحمد عبد السلام".

وأضاف" سيتم تشكيل المكتب التنفيذي لرابطة الأندية بالتزكية، وسيتم انتخاب الرئيس ونائب الرئيس، في اجتماع الرابطة 22 سبتمبر الجاري.

وضمن النائب أحمد دياب تواجدة على رئاسة لجنة الأندية، وذلك بعد تم اختيارة من أكثر من نصف أندية الدوري رئيسا للرابطة، ويقترب عماد متعب من منصف النائب.

مع نهاية غلق باب الترشيح لعضوية رابطة الأندية المحترفة التي تجرى انتخاباتها يوم ١٩ سبتمبر الجاري، ويكون من مهامها إدارة المسابقات المختلفة وفق ما هو مطبق في جميع دوريات العالم الكبرى، رشح نصف أندية الدوري أحمد دياب عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ليكون عضوا بلجنة الأندية.

وأرسلت أندية فيوتشر وبيراميدز والإسماعيلي والاتحاد السكندري، وغزل المحلة ومصر المقاصة وسيراميكا كليوباترا وإيسترن كومباني وفاركو، ترشيحاتها إلى اتحاد الكرة وجميعا حمل اسم أحمد دياب.

ومن المنتظر أن تجرى الانتخابات الخاصة بالرابطة وخلالها يتم اختيار رئيس الرابطة والأعضاء وبدء مهمة إدارة المسابقات.

أحمد دياب رئيساً لرابطة الأندية

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أنه ماض في تنفيذ خارطة الطريق التي تؤدي إلى انتخاب مجلس إدارة للاتحاد، وأنه في انتظار نشر لائحة النظام الأساسي الجديدة للاتحاد في الجريدة الرسمية، حيث تم ارسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اجراءات نشرها حتى يمكن للاتحاد الدعوة للانتخابات وفق اللائحة والقانون.

وأصدرت اللجنة الثلاثية المكلفة بادارة شئون اتحاد الكرة برئاسة أحمد مجاهد بيانا يؤكد فيه السير نحو خارطة الطريق لانتخاب مجلس جديد للجبلاية. وقال اتحاد الكرة في بيانه :" يؤكد الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد أنه ماض في تنفيذ خارطة الطريق التي تؤدي إلى انتخاب مجلس إدارة للاتحاد، وأنه في انتظار نشر لائحة النظام الأساسي الجديدة للاتحاد في الجريدة الرسمية، حيث تم ارسالها إلى الجهات المعنية لاتخاذ اجراءات نشرها حتى يمكن للاتحاد الدعوة للانتخابات وفق اللائحة والقانون".