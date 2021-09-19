/650852/مباحث-الجيزة-تكشف-كواليس-مقتل-خفير-وإصابة-شقيقه-بـ-6-أكتوبر

كشفت تحريات الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء رجب عبد العال مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، ملابسات واقعة مقتل خفير خاص وإصابة شقيقه بإطلاق النار عليهما بمدينة 6 أكتوبر، وتم ضبط المتهمين وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل مقتل خفير وإصابة شقيقه بإطلاق الناء

كشف ملابسات ما تبلغ لقسم ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم ثان أكتوبر بمديرية أمن الجيزة من إحدى المستشفيات باستقبالها (جثة خفير خصوصى بها "طلق نارى" – "شقيقه" خفير خصوصى آخر مصاب بعيار نارى "له معلومات جنائية "، مقيمان بدائرة مركز شرطة كرداسة بالجيزة) حيث ادعى المجنى عليه الثانى حدوث مشاجرة حال تواجدهما بالمنطقة محل عملهما.

وما قرره شقيق آخر للضحايا وأحد الأشخاص أنهما حال سيرهما رفقة المجنى عليهما بالمنطقة محل الواقعة حدثت مشادة كلامية بين المجنى عليهما وكلٍ من خفير خصوصى وآخران، تطورت إلى مشاجرة لمشاكل بينهم على خفرة منطقة، أطلق خلالها أحد المتهمين أعيرة من سلاح نارى كان بحوزته، فأودى بحياة الأول في الحال وسقط جثة هامدة على الأرض في بحر من الدماء، وأصاب الثانى ولاذوا بالهرب بإحدى السيارات.

إختبائهم بنطاق مديرية أمن البحيرة

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام والأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أسفرت جهوده عن صحة الواقعة وتم تحديد مكان إختبائهم بنطاق مديرية أمن البحيرة.

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع مديرية أمن البحيرة تم ضبطهم، وبمواجهتهم أمام جهات التحقيق، اعترفوا بارتكابهم الواقعة بإستخدام سيارة خاصة بأحد المتهمين«أمكن ضبطها».

كما تم بإرشادهم ضبط بندقية آلية المستخدمة فى ارتكاب الواقعة وطبنجة و8 خزينة مختلفة، وعدد من الطلقات مختلف الأعيرة و5 هواتف محمولة.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة للتحقيق.