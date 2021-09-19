/650860/نجم-الإسماعيلي-السابق-مصطفى-محمد-أهان-حسام-البدري-وكان-من-المفترض-عدم-تواجده-مع-منتخب-مصر

أكد خالد القماش، نجم الإسماعيلي السابق، أن منتخب مصر تحت قيادة حسام البدري لم يقدم الأداء الجيد وكان هناك حاله من الغضب الشديد بسبب ما حدث في مشوار تصفيات كأس العالم".

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" إنضمام مصطفى محمد لمنتخب مصر بعد واقعة التعدي لفظيا على حسام البدري، خاطئ للغاية، وكان لابد من إتخاذ قرار تربوي تجاه اللاعب، وانضمامة به العديد من علامات الاستفهام".

وتابع" لابد من تحقيق الفوز على ليبيا خلال المباراة القامة في مصر وأيضا في لقاء العودة، وفي حاله عدم تحقيق أي نتيجة إيجابية سيكون الوضع صعب للغاية".

وواصل" حسام البدري كان عليه حملة إعلامية وجماهيرية كبيرة للغايه، والاتحاد المصري اتخذ القرار بالرحيل بسبب الغضب الشديد لما حدث مؤخرا".

واختتم" المدرب الأجنبي جيد للغايه، ولكنه لم يتواجد في قارة أفريقيا بشكل كبير، والجهاز المعاون جيدين ولكن ليس بالكفاءة العالية، وكان هناك مجاملات، وتواجد أشخاص فشلوا من قبل مع منتخبات مصر المختلفة".

ووقع طلعت يوسف تعاقده مع الإسماعيلي لمنصب المديرا الفني لفريق الدراويش، وبعد رحيل إيهاب جلال إلي نادي بيراميدز.

وخاض طلعت يوسف 426 مباراة حيث فاز فى 148 وتعادل 141 وخسر 137 مباراة وسجل لاعبي الفرق التى تولي قيادتها 407 هدفًا وتلقى مرماها 398 هدفًا، ولقب طلعت يوسف بشيخ المدربين نظراً لكونه أكثر المدربين لعباً للمباريات فى الدوري المصرى.

فيما قاد طلعت يوسف 10 فرق وهم. الاتحاد السكندرى - الكروم - بلدية المحلة - طلائع الجيش - اتحاد الشرطة - المصرى - تليفونات بنى سويف - بتروجيت - سموحه - مصر للمقاصة.

مسيرة طلعت يوسف

ويقتنع يوسف دائما بالفكر الهادئ وعدم الإنفعال، سواء أثناء المباريات من علي الخطوط، أوخارج المباريات في حياته الخاصة والعملية، لشدة تعلقة بمبدأ "أن كل شئ لابد وأن يمر بهدوء، ومن خطوة تليها خطوة مكملة لها دون القفز غير المدروس".

ملامح استراتيجة طلعت يوسف مع الاسماعيلي

ويعد السمة الأساسية لطلعت يوسف هو الدفاع المحكم والمنظم، لإقتناعه التام بأن عدم الاندفاع غير المحسوم والدفاع الجيد هو مفتاح الفوز بأي مباراة، يود الفريق الإنتصار فيها مهما كان الفريق المنافس.

وتظهر معالم مدرسة "يوسف" الدفاعية جلية في الأندية التي تولاها منها إتحاد الشرطة، التي ظهرت بصورة كبيرة معالم المدرسة الخاصة، التي تتميز بالدفاع وعدم الاندفاع، واللعب علي الهجمات المنظمة والمرتدة.

وتعقد جماهير الإسماعيلي أمال كبيرة على طلعت يوسف في التقدم بالفريق للإمام في إطار حرص جماهير الدروايش.