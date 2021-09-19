/650863/خالد-القماش-سبب-سقوط-الإسماعيلي-تعيين-مدربين-أجانب-دون-المستوى-وأولاد-النادي-الأفضل

أكد خالد القماش، نجم الإسماعيلي السابق، أن أحمد الكاس نجم الزمالك السابق كان يستحق التواجد مع منتخب مصر، ولكنه غير معروف داخل الاتحاد فلن يكون متواجد.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" التدريب بالواسطة في مصر والمكالمات الهاتفية تحسم مصير بعض المدربين، وهذه القرارات خاطئة للغاية".

وتابع" الوكلاء هم من يتحكموا في تواجد المدربين واللاعبين، وكان يتم التواصل معي مإجباري على التعاقد مع عدد معين من اللاعبين أو المدربين وذلك بشكل مشروط، والدوري المصري به العديد من المدربين لا يصلحوا للتدريب".

وأردف" النادي الإسماعيلي في آخر 20 سنة كانوا غير جيدين، بإستثناء ديسابر، والباقيين ساخموا في إغراق النادي، وهناك مدربين من أبناء النادي يستحقوا التواجد، ولم يحقق أي مدرب أجنبي أحلام وطموحات فريق الإسماعيلي".

وواصل" اللاعبين تتأثر برحيل المدربين ولابد أن يكون هناك إستقرار كامل داخل الفريق، واللاعب الذي يرى أن المدرب سوف يرحل لا يقدم أفضل مستوياتة".