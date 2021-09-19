جدة - نرمين السيد - اعتمد وكيل الأزهر الشريف الدكتور محمد الضوينى، اليوم الأحد، بمشيخة الأزهر، نتيجة الدور الثانى للشهادتين الإعدادية والثانوية لمعاهد البعوث الإسلامية للعام الدراسى 2020/2021م.





وقال وكيل الأزهر - فى تصريحات اليوم - إن عدد الطلاب الذى تقدموا لامتحانات الدور الثانى فى الشهادة الإعدادية بلغ (618) طالبًا وطالبة، حضر منهم (579) وتخلف عن الحضور (39)، نجح منهم (138) ورسب (21)، لتبلغ نسبة النجاح فى الدور الثانية للشهادة الإعدادية لمعاهد البعوث (82.90%) ونسبة النجاح العامة للدورين (87.83%). وأضاف وكيل الأزهر أن عدد الطلاب الذين تقدموا لامتحانات الدور الثانى فى الشهادة الثانوية بلغ (275) طالبًا وطالبة، حضر منهم (262) وتخلف عن الحضور (13)، نجح منهم (219) ورسب (46)، لتبلغ نسبة النجاح فى الدور الثانية للشهادة الإعدادية لمعاهد البعوث (87.40%) ونسبة النجاح العامة للدورين (92.66%). وهنّأ وكيل الأزهر الطلاب الناجحين، وأعرب عن خالص تمنياته لهم بالنجاح والتوفيق والتفوق فى المرحلة الجامعية، وأن يجدوا ويجتهدوا ليكونوا خير ممثل لأوطانهم ويكونوا قادرين على حمل رسالة الأزهر العالمية ونشرها عالميًّا.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الدور الثانى لشهادات البعوث الإعدادية والثانوية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.