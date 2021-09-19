الصحة: استقبال 546 ألف جرعة لقاح استرازينكا من فرنسا

جدة - نرمين السيد - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، استقبال 546 ألف و400 جرعة من لقاحات فيروس كورونا من إنتاج شركة "استرازينكا"، مقدمة من الحكومة الفرنسية، وذلك ضمن اتفاقية "كوفاكس" بالتعاون مع التحالف الدولى للأمصال واللقاحات (GAVI) ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة اليونيسيف، وفى إطار خطة الدولة للتنوع والتوسع فى توفير اللقاحات للمواطنين.





وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى والمتحدث الرسمى للوزارة، أنه تم استقبال تلك الشحنة على دفعتين وصلت إحداهما الجمعة الماضية والأخرى أمس السبت، بمطار القاهرة الدولى، مؤكدا أن الدولة المصرية لا تدخر جهدا فى توفير اللقاحات للمواطنين بالمجان، بما يساهم فى الحفاظ على مكتسبات الدولة للتصدى للجائحة، مشيرا إلى أن الشحنة التى تم استقبالها من لقاح "استرازينكا" سيتم توزيعها على مراكز التطعيم البالغ عددها 781 مركزا موزعين على مستوى محافظات الجمهورية.

ولفت "مجاهد" إلى أن الشحنة سوف تخضع للتحاليل فى معامل هيئة الدواء المصرية، لافتا إلى أن لقاح "استرازينكا" أثبت فعالية فى الوقاية من الإصابة بـ فيروس كورونا، وهو عبارة عن جرعتين يفصل بينهما 28 يوما، فضلا عن حصوله على موافقة الاستخدام الطارئ من منظمة الصحة العالمية وهيئة الدواء المصرية.

وأشار "مجاهد" إلى أن المراكز المخصصة لتطعيم المسافرين بلقاح فيروس كورونا مجهزة بجميع المستلزمات الخاصة بتسجيل البيانات واستخراج الشهادات الموثقة للحاصلين على اللقاح والتى تحمل رمز الاستجابة السريع (QR CODE)، والذى يظهر بيانات صاحب الشهادة وصورته وموقفه من تلقى لقاح فيروس كورونا فى حالة المسح الإلكترونى للرمز، موضحا أن تلك الشهادات مؤمنة من مجمع الإصدارات المؤمنة الذكية.

وذكر مجاهد أهمية التعاون الدائم مع المنظمات الدولية للتصدى للجائحة وتوفير اللقاحات للمواطنين، مناشدا المواطنين مجددا بالتسجيل على الموقع الإلكترونى للوزارة (http://www.egcovac.mohp.gov.eg/) لتلقى لقاحات فيروس كورونا.