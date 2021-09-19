محافظ القاهرة يتابع الخدمات المقدمة للمواطنين بمدينة معا

جدة - نرمين السيد - تفقد خالد عبد العال، محافظ القاهرة، الأعمال الجارية لتسكين المواطنين الذين تم نقلهم من عزبة أبو قرن العشوائية "بمدينة معا" التى أنشأتها الدولة بديل العشوائيات، بحى السلام ثان، ومدى توافر الخدمات الخدمات المقدمة لهم.





وأكد محافظ القاهرة أن هذا المشروع هو أحد المشروعات التى تبرز اهتمام الدولة بالمواطن وحرص القيادة السياسية على توفير الحياة الكريمة والبيئة الصحية له، مما يسهم فى خلق جيل قوى نفسيا وبدنيا ويعمق لديه قيم الانتماء، وهو الشعار الذى تحمله مدينة معا "بناء الإنسان قبل المكان".

وشدد محافظ القاهرة، على أن سعى الدولة لخلق مجتمع متكامل لمواطنى المناطق العشوائية أصبح واقعًا ملموسًا يتجسد فى عدد من المشروعات كالأسمرات، وأهالينا، وروضة السيدة، والمحروسة.

وتفقد محافظ القاهرة خلال الجولة المركز الطبى بالمدينة لمتابعة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وتوافر مخزون كاف من الأدوية وتواجد سيارات الإسعاف، كما تفقد موقف الأتوبيس لمتابعة خطوط سيارات النقل العام الجديدة التى تم توفيرها والتى تسهل تنقل المواطنين وتربط المدينة بمعظم ميادين العاصمة كرمسيس، والتحرير، والسيدة عائشة، والعباسية، وروكسى، وجسر السويس.

كما قام المحافظ بتفقد الأعمال الجارية لإنشاء مركز الشباب، وحمام السباحة، وحديقة الأطفال، ثم انتقل لمنطقة الأسواق، حيث تأكد من توافر السلع الغذائية الأساسية، مثل "الخبز والسكر والأرز والزيت والخضروات والفاكهة واللحوم والأسماك" بوفرة وبأسعار مناسبة.

وطالب محافظ القاهرة خلال الجولة بسرعة الانتهاء من منافذ صرف المقررات التموينية للمواطنين بالمدينة تسهيلاً لحصول المواطنين عليها.

كما طالب الجمعيات الأهلية بالنزول لمدينة معا وتفعيل دورها فى مشاركة الأجهزة التنفيذية فى تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين.

وزار محافظ القاهرة عدد من الوحدات السكنية خلال جولته بالمدينة، كما التقى بعدد من المواطنين الذين عبروا عن سعادتهم لانتقالهم من مساكن عشوائية إلى مساكن حضارية يتوافر بها كافة الخدمات وتحقق بها جودة الحياة.

يذكر أن مشروع "معًا" هو أحد المشروعات التى تنفذها الدولة بالتعاون مع المجتمع المدنى لتكون سكنًا لقاطنى المناطق العشوائية غير الآمنة بتمويل من صندوق تطوير العشوائيات ومؤسسة معا.

ويضم مشروع "معا" 134 عمارة على مساحة 61.8 فدان، بإجمالى 4416 وحدة سكنية، ويضم عدة خدمات تشمل مدرستين للتعليم الأساسى والثانوى، وحضانات، ومسجد، ومبنى للورش الخدمية يضم 60 ورشة والتى تضمن توفير فرص عمل لسكان الحى الجديد، ومبنى متعدد الأغراض يضم مركز ثقافى و3 سنيمات ومسرح يسع 700 كرسى، ونقطتى إسعاف وإطفاء، ومناطق خضراء، ويجرى حاليا إنشاء كنيسة، ومركز شباب، ومنطقة مطاعم، ومول تجارى، ودار للأيتام ورعاية كبار السن، ووحدة صحية.