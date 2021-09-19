الطفولة والأمومة يبلغ النائب العام بواقعة خطبة طفلين بالحوامدية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الدكتورة سحر السنباطى، أمين عام المجلس القومى للطفولة والأمومة، أن منظومة نجدة الطفل تلقت بلاغاً أمس السبت، عبر الخط الساخن 16000 وذلك نقلا عن مواقع التواصل الاجتماعى بشأن نشر صور لخطبة طفلين صغيرين.

وعلى الفور كلفت "السنباطى" مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بإبلاغ اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، للتأكد من صحة الواقعة والتى تم التأكد من صحتها بالفعل، وعليه وجهت بإخطار المستشار رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام.

وأكدت "السنباطى" أن النيابة العامة تتخذ كافة الإجراءات من أجل توفير كافة سبل الدعم والحماية للأطفال وبما يتفق مع مصلحتهم الفضلى، وأن المجلس دائما سيقف ضد كل الممارسات التى من شأنها أن تشكل انتهاكا لحقوق الأطفال والإساءة إلى كرامتهم، مشيرة إلى أن نيابة البدرشين الجزئية تباشر تحقيقاتها فى الواقعة.

كما أدانت السنباطى هذه الواقعة والتى نشرت على أغلب مواقع التواصل، مؤكدة على أنها تعد مخالفة صارخة لحكم المادة 80 من الدستور فيما تضمنته من التزام الدولة برعاية الأطفال وحمايتهم من كافة أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة.

وناشدت الأهالى والأسر بعدم فعل مثل هذة الممارسات الضارة بمستقبل أبنائهم لأن هذه الممارسات تسلب الأطفال حقوقهم التى كفلتها لهم الدولة بالقانون والدستور، مؤكدة على أن الأطفال لهم حق أصيل فى أن يعيشوا حياة سوية فى كل مرحلة من مراحل حياتهم.

كما يناشد المجلس القومى للطفولة والأمومة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع وكافة وقائع تعريض الأطفال للخطر عبر آليات منظومة حماية الطفل وهى خط نجدة الطفل على رقم الخط الساخن (16000)، والذى يعمل على مدار 24 ساعة يومياً أو من خلال تطبيق الواتس اب على الرقم (01102121600) أو الواتس آب بيزنس (01016609579 ) أو من حلال تطبيق نبتة مصر أو على الصفحة الرسمية للمجلس القومى للطفولة والأمومة.