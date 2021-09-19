/650857/مأموريات-من-الأحوال-المدنية-لاستخراج-بطاقات-رقم-قومي-للمواطنين-صور

قام قطاع الأحوال المدنية، اليوم الأحد، بإيفاد قوافل «مراكز تكنولوجية مُتنقلة» مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومى – المُصدرات المُميكنة» بنطاق محافظات

القاهرة

الجيزة

المنيا

أسيوط

الأقصر

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل قوافل «مراكز تكنولوجية مُتنقلة»

كما قام القطاع بالتنسيق مع المجلس القومى للمرأة بإيفاد مأمورية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للسيدات من أهالى مركز شرطة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراج بطاقات الرقم القومى الخاصة بهن وتسليمها لهن.

كما تم إيفاد مأموريات لـ 5 حالات إنسانية بـ محال الإقامة - المستشفيات بمختلف المواقع على مستوى الجمهورية لاستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم، وتم عمل الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات فنية – قانونية لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض (القطاعات الحكومية) ، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية ، وتم عمل الإجراءات اللازمة لاستخراجها وتسليمها لهم.

جاء ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين فى تقديم الخدمات الجماهيرية .

وذلك فى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابى مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنسانى .