بالصور.. توزيع مستلزمات العام الدراسي الجديد بدور رعاية الأيتام وذوي الاحتياجات

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واصلت المرحلة التاسعة عشر من مبادرة «كلنا واحد»، التي أطلقتها وزارة الداخلية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فعالياتها تزامناً مع قرب بدء العام الدراسي الجديد 2021، بالمنافذ والسرادقات الموضحة على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية (moi.gov.eg)، بالتنسيق مع قطاعات وزارة الداخلية ومختلف مديريات الأمن مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

دوت الخليج يرصد في السطور المرحلة التاسعة عشر من مبادرة «كلنا واحد»

كما قامت وزارة الداخلية بتجهيز حقائب مدرسية وتوزيع احتياجات العام الدراسي بدور رعاية الأيتام وذوى الاحتياجات الخاصة بعدد من المحافظات.

وشهدت تلك المرحلة إقبالا جماهيريا ووجه المواطنون خاصة السيدات وربات البيوت الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصة من محدودي الدخل.

كما أشادوا بالجهود المتواصلة لوزارة الداخلية، ووجهوا الشكر لها وعلى رأسها اللواء محمود توفيق وزير الداخلية للمساهمة في خفض أسعار السلع الأساسية والرقابة على الأسواق وكذلك التنظيم الرائع والالتزام الجاد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.

كما أشاد المواطنون بالتفاعل الإيجابي للسلاسل التجارية مع تلك المبادرة لتوفير كافة المتطلبات المدرسية من زي مدرسي وأحذية وأدوات مدرسية بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30 في المئة، الأمر الذى يضمن توافرها بشكل دائم وبالكميات التي تلبي كافة احتياجات المواطنين وتكفل الحصول عليها دون حدوث تكدسات بما يكفل سلامة المواطنين فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من انتشار فيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياته وذلك عقب إقبال المواطنين على أفرع الأسواق المختلفة المشاركة فى المبادرة.

كما أشاد المواطنون خاصةً بالقرى والنجوع بالمرحلة التاسعة عشر من المبادرة وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس وحرصه على تقديم كافة أوجه الدعم للمصريين خاصة من محدودي الدخل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتوفير الموارد اللازمة لدعم منظومة الحماية الاجتماعية من خلال الشوادر المتواجدة في كافة ربوع الجمهورية.

وحرصت وزارة الداخلية على المشاركة الجادة والفاعلة لمنافذ "أمان" التابعة للوزارة في المرحلة الجديدة من المبادرة وذلك من خلال منافذها الثابتة والمتحركة على مستوى الجمهورية وطرح المتطلبات المدرسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق الأمر الذي حاز على إعجاب المواطنين الذين تقدموا بالشكر لوزارة الداخلية على هذه المبادرة.

كما تم التنسيق مع كافة السلاسل التجارية المشاركة فى المبادرة لاتخاذ كافة الإجراءات الصحية والوقائية والاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين حال ترددهم على مختلف الأفرع.

كما قام قطاع المشروعات والتنمية بوزارة الداخلية من خلال "منظومة أمان" التى تساهم فى توفير السلع الأساسية التى تمس احتياجات المواطنين بهدف تحقيق التوازن والسيطرة على الأسعار بإهداء شنط مدرسية بداخلها المستلزمات والأدوات المدرسية لطلبة المدارس بـالمناطق الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع قطاعات الوزارة ومختلف مديريات الأمن .

يأتي ذلك اتساقا مع سياسة الدولة المصرية الهادفة إلى تقديم كافة أوجه الدعم للمواطنين وحرص وزارة الداخلية على تبنى المبادرات المجتمعية التي تستهدف تخفيف الأعباء عن أبناء الشعب المصري.