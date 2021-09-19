/650866/عمرو-درويش-يطالب-بحوار-مجتمعي-حول-قانون-الايجار-القديم-يتفق-مع-قواعد-العدل-بالجمهورية-الجديدة

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن ملف قانون الإيجار القديم من الملفات التي أُهملّت لفترات طويلة ولأسباب عديدة،فضلا عن تُركها دون وضع حلول واقعية، حتى وصل إلي الحالة التي نشهدها حاليًا.

دوت الخليج يرصد تعليق عمرو درويش على قانون الايجار القديم

قانون الإيجار القديم

وأشار النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، إلى أنه على البرلمان أو الحكومة التصدي لمسئولياتهم خلال الفترة القادمة لإيجاد حلول جذرية لهذا القانون بما يحافظ على حقوق جميع الأطراف، مشددا على ضرورة إجراء حوار مجتمعي موسّع، يتفق وقواعد العدل والإنصاف في الجمهورية الجديدة.

الحوار المجتمعي

وتجدر الاشارة إلى أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الأربعاء الموافق 15 سبتمبر ، استقبل محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، والذي يزور مصر على رأس وفد برلماني عراقي رفيع المستوى.

في مستهل اللقاء، رحب المستشار الدكتور حنفي جبالي برئيس مجلس النواب العراقي، والوفد المرافق له، مؤكداً على أن تلك الزيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية العراقية زخماً إيجابياً على كافة المستويات، كما أكد رئيس مجلس النواب على أن الدولة المصرية تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وتدعمه في جهوده لاستعادة الأمن والاستقرار، مثمناً دور العراق المتصاعد في دعم استقرار المنطقة العربية.

على الصعيد البرلماني، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على أن مجلس النواب المصري يتطلع لتعزيز أطر التعاون البرلماني مع مجلس النواب العراقي، بما يمثل قوة دفع ويُعزز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي على اعتزازه بتلك الزيارة والتي تأتي في وقت تشهد فيه العلاقات المصرية – العراقية تنامياً إيجابياً ملحوظاً، على كافة الأصعدة والمستويات، مثمناً الدور المصري الريادي في دعم وتعزيز أمن واستقرار العراق والمنطقة العربية بأكملها، ومتطلعاً إلى تعزيز العلاقات المصرية – العراقية، خاصة على الصعيد البرلماني، بما يلبي طموحات الشعبين الشقيقين.