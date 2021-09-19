/650868/نجم-الإسماعيلي-السابق-ثابت-البطل-وإكرامي-الشحات-كانوا-يتهربوا-من-منتخب-مصر-لضمان-التواجد-مع-الأهلي--بشكل-مستمر

أكد خالد القماش، نجم الإسماعيلي السابق، أن حراس مرمى النادي الأهلي وقت تواجد شوبير وثابت البطل وإكرامي، كانوا لا يهتموا بالانضمام لمنتخب مصر.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" تواجدت وشاهدت ما حدث خلال خناقة حدث داخل المنتخب، وكان إكرامي حارس الأهلي هو الأساسي مع الفريق، وحدثت مشادة مع ثابت البطل لأنهم كانوا يريدوا اللعب بشكل أساسي".

وأردف" إكرامي الشحات هو أفضل حارس في تاريخ كرة القدم المصرية، وأفضل من عصام الحضري، لأنه كان دائما الوحش في المباريات الخارجية".

وتابع" أفضل مدافع في الدوري المصري الراحل إبراهيم يوسف، وأفضل ظهير أيمن محمد صلاح نجم الزمالك، وفي الجانب الأيسر، كان ربيع ياسين بجانب تواجدي".

وواصل" حسني عبد ربه أفضل لاعبي خط الوسط في تاريخ كرة القدم المصرية، أما عن أفضل صانع ألعاب في تاريخ مصر كان حازم إمام نجم الزمالك".

واختتم" محمود الخطيب وعلى أبو جريشة هم أفضل مهاجمي مصر تاريخيا ولا يمكن مقارنتهم بأي لاعب، وهذا بإستثناء محمد صلاح نجم ليفربول فهو قدم تاريخ كبير مع منتخب مصر وفي الخارج".

خالد القماش: لابد أن يكون رئيس الإسماعيلي القدرة لديه القدرة المالية أولا للخروج من الأزمات

أكد خالد القماس، نجم الإسماعيلي السابق، أن نادي الإسماعيلي لا يقل دائما عن أندية الأهلي والزمالك، وذلك برغم ما يحدث للفريق خلال السنوات الأخيرة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "بي أون تايم" الإسماعيلي الضلع الثالث للدوري المصري، وهناك أبناء الفريق هم من يحملوا النادي وأبرزهم الكابتن على أبو جريشة، ويعاني النادي ماديا للغاية، في ظل ظهور أندية الشركات خلال السنوات الأخيرة".

ثابت البطل وإكرامي الشحات

وتابع" هناك عدد كبير من اللاعبين تم التواصل معهم من أجل التواجد مع الفريق الموسم القادم، وسيتم تجهيز الشيكات الخاصة بمقدم التعاقدات، ولكن من يحمل الفريق في منتصف الموسم".

وأردف" عائلة عثمان لن تترشح في الانتخابات القادمة، ولابد من المرشح أن يعرف أنه سيعمل على الصرف على النادي ماليا، والنادي يريد أن يعودة لسابق عهدة الجميل".

واختتم" حتى الآن لم يتم إنهاء أزمة نادي النجوم، والفريق مهدد بعد إبرام التعاقدات، والفريق سيكون به العديد من اللاعبين الشباب داخل الفريق".