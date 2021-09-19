/650870/رئيس-الشيوخ-يلتقي-رئيس-البرلمان-العربي-بحضور-علاء-عابد-صور

يلتقي رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم برئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي و رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف.

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