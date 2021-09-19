/650873/صور--أطفال-مكتبة-دمنهور-يحتفلون-بالعيد-القومي-للبحيرة

احتفل أطفال حضانة مكتبة مصر العامة بدمنهور ، بالعيد القومي لمحافظة البحيرة، الذي يوافق التاسع عشر من سبتمبر من كل عام في ذكرى إنتصار أهالي رشيد على حملة فريزر الإنجليزية عام ١٨٠٧ م، وذلك تحت رعاية اللواء هشام أمنه محافظ البحيرة ،ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

أطفال مكتبة دمنهور يحتفلون بالعيد القومي للبحيرة

وشارك أطفال المكتبة بتلوين علم محافظة البحيرة ،والتعرف علي اهمية مايتضمنه من رموز كالترس و السنبلة المعبرين عن الزراعة،والصناعة، التي تشتهر بها المحافظة، كما تم سرد للأطفال قصة أبطال أهالي رشيد ، وكيفية تصديهم ببطولتهم للعدوان الانجليزي و تلقين جنودهم ، درسا تاريخيا ليفروا هاربين من أرض رشيد .

التقط الأطفال صورا تذكارية رافعين اعلام البحيرة، و يتوسطهم ماكيت تم تصميمه عن حجر رشيد، ليتعرفوا عليه ومدي أهميته التاريخية للبحيرة و مصر والعالم اجمع ، يأتي ذلك بالتزامن مع الاحتفالات بالذكرى الثامنه والأربعون بنصر أكتوبر المجيد.

احتفالات البحيرة بعيدها القومي

على جانب أخر، تشهد المحافظة افتتاح عدد من المشروعات فى مختلف القطاعات تتجاوز تكلفتها الاستثمارية 2 مليار جنيه لخدمه المواطن البحراوي . هذا وقد اشار محافظ البحيرة أن قطاع التعليم ما قبل الجامعي هو أحد أولويات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وعلى قائمة المشروعات القومية التي توليها الدولة اهتماماً كبيراً، لافتا الى أنه تم إنشاء 200 مدرسة بتكلفة 1.4 مليار جنيه خلال العامين الماضيين ضمن المنظومة الجديدة للتعليم بالبحيرة والتي تستهدف تطوير وإصلاح التعليم والارتقاء بالعملية التعليمة وتهيئة الأجواء المناسبة وإنشاء المدارس الجديدة وكذلك تحسين الأداء الوظيفي للمعلمين والارتقاء بمستوياتهم ومهاراتهم لتقديم خدمات تعليمية جيدة للطلاب.

رافق المحافظ خلال الإفتتاح ، الزكتورك نهال بلبع نائب المحافظ والدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور والمهندس حازم الاشمونى السكرتير العام للمحافظة والمهندسة سلوى زكى رئيس مدينة رشيد وأعضاء مجلسى الشيوخ والنواب ويوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة هالة عبد الله مدير فرع هيئة الابنية التعليمية والقيادات التنفيذية.