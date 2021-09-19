/650874/شريف-عبد-المنعم-الأرهاق-هو-سبب-خسارة-الأهلي-للدوري-المصري-الماضي-ومباراة-السوبر-المصري-صعبة
أكد شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، أن المارد الأحمر يسعى للحصول على لقب السوبر المصري رقم 12 أما طلائع الجيش يسعى للقب الأول.
ويرصد دوت الخليج التفاصيل:
وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" النادي الأهلي لديه دوافع كبيرة من أجل الفوز ببطولة السوبر المصري لمصالحة الجماهير بسبب خسارة الدوري، أما طلائع الجيش سيكون له الحافز ايضا من أجل الحصول على أو لقب له في التاريخ".
وتابع" خسارة الأهلي للقب الدوري كان بسبب الإرهاق الشديد واللعب لمدة 48 ساعة، فكل هذه المواقف كان سببا في خسارة الدور، وكان الموسم غير طبيعي ولا يوجد أي دوري في العالم يسير بهذا الأمر".
وأردف" اللاعب المصري لا يتحمل اللعب كل 48 ساعة، والبنية التحتية للرياضة المصرية في تقدم وأذهار حاليا، ولابد من العمل على زيادة الترتيبات للفترة القادمة، وكان اللاعبيون يعانوا من الإجهاد الشديد خلال البماريات".
واختتم" المباراة ستكون على الورق في صالح النادي الأهلي، ولكن المباريات النهائية لم يمكن الأمان لها لأنها تعتمد على حاله اللاعبين خلال المباراة".
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