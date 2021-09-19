/650875/شريف-عبد-المنعم-الزمالك-يستحق-الفوز-بالدوري-والمركز-الثاني-للأهلي-يمثل-كارثة-وموسيماني-يعلم-ذلك

أكد شريف عبد المنعم، نجم الأهلي السابق، أن الضغوطات في لقاء السوبر المصري ستكون على الأهلي أكثر من طلائع الجيش.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال تصريحات تليفزيونية عبر "أون تايم سبورتس" بداية المباراة ستكون هامة للفريقين، فإذا تمكن طلائع الجيش في الحفاظ على التعادل ستكون المباراة جيدة لهم، أما الأهلي في حال التسجسل مبكرا سيسهل المباراة على اللاعبين".

وتابع" نادي الزمالك كان يحق له الفوز ببطولة الدوري المصري الموسم الماضي، وكان هناك تركيز شديد لمصالحة الجماهير بسبب خسارة البطولات".

وأردف" الأهلي لن يتأثر بخسارة الدوري لأنه فاز بالعديد بالبطولات وبطولة دوري أبطال أفريقيا، وهذا لا يقلل من إنجاز نادي الزمالك بالفوز ببطولة الدوري".

وواصل" موسيماني من تواجده مع النادي الأهلي ينافس على البطولات، وهذا سبب تعاقد النادي معه، ودائما يكون مطالب بتحقيق الألقاب دوما وعدم خسارة أي بطولة، لأن الأهلي لن يرضى إلا بالمركز الأول".

وأكمل" تشكيل المباراة سيكون معتمد على جاهزية اللاعبين، وسيكون هناك تواجد لأحد اللاعبين المنضمين، وأتوقع مشاركة حسام حسن ومحمد شريف منذ بداية المباراة، بالإضافة لحسين الشحات وطاهر محمد طاهر، ودكة الأهلي أصبحت قوية للغاية حاليا".

واختتم" وسيماني يعلم جيدا أن المركز الثاني بمثابة الخسارة، وتواجده في كأس السوبر المصري أمر عادي بالنسبه له لأنه جاء للأهلي لمثل هذه المباريات، ودائما يكون هناك تركيز خلال المباريات، والترتيبات الخاصة بالمباريات تكون جيدة للغاية".