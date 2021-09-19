محمد رمضان يقدم دويتو جديد بالتعاون مع الرابر الجزائري سولكينغ.. «تفاصيل»

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أعلن الممثل و مطرب المهرجانات محمد رمضان، عن تحضيره لدويتو جديد يجمعه مع الرابر الجزائري الشهير عبد الرؤوف دراجي المعروف باسم سولكينغ.

دوت الخليج يكشف تفاصيل كليب الفنان محمد رمضان الجديد، والذي يتعاون فيه مع الرابر الجزائري سولكينغ.

محمد رمضان يشوق جمهوره لدويتو جديد

نشر رمضان صورة جديدة عبر، حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تجمعه بسولكينغ وبعض من فريق عمل الدويتو، وعلق عليها مشوقًا متابعيه قائلًا: "قريبًا.. ثقة في الله نجاح".

لتنهال عليه العديد من التعليقات من قبل جمهوره، معربين عن حماسهم الشديد للكليب، والمتوقع أن يحدث ضجة عارمة فور طرحه مثل أعمال رمضان السابقة.

رسالة استفزازية جديدة لمحمد رمضان من داخل الإستوديو

على الصعيد الآخر، وجه المطرب محمد رمضان رسالة استفزازية جديدة للجمهور من خلال حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك” دون توضيح عما يقصد بجملته الغامضة.

رسالة غامضة لمحمد رمضان من داخل الإستدويو

نشر محمد رمضان صورة له من داخل إحدى استدويوهات دبي، وعلق عليها قائلا: “مين فيهم شافني مقلدنيشي”، ما أرجح البعض بأنه عمل غنائي جديد من المقرر أن يستفز به أحدهم.

محمد رمضان ينفي خضوعه لعملية تجميل

وكان قد أثار الفنان ومطرب المهرجانات محمد رمضان ضجة عارمة وجدلًا واسعًا بين رواد السوشيال ميديا، بعد أن نشر صورة له ظهرت فيها شفتيه بحجم أكبر، مما جعل الجمهور يخمن أنه خضع لعملية تجميل من أجل تكبير شفتيه.

فخرج رمضان عن صمته ليرد على تلك الشائعة من خلال نشره صورة له من الطفولة عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، ظهرت فيها شفتيه بحجم كبير، وعلق رمضان عليها بشكل ساخر قائلًا: "وأنا صغير شفايفي كانت أكبر مني.. الرجالة الصعايدة مابيعملوش عمليات تجميل، رداً على الأخبار الكاذبة".

سمية الخشاب تشيد بالفنان محمد رمضان

أشادت الفنانة سمية الخشاب بالفنان المتألق محمد رمضان بعد أن شاركا سويا بمسلسل «موسى» الذي عرض في الماراثون الرمضاني المنقضي ولاقى ردود فعل إيجابية وشعبية واسعة عبر السوشيا ميديا، مشيرة إلى أن رمضان لم يضف لها شيء مدي بل معنوي اذ شجعها على العمل الدؤب لتحقيق أحلامها.

قالت الفنانة سمية الخشاب، خلال استضافتها برنامج «أبلة فاهيتا» لايف من الدوبلكس على قناة ON: “«شغلي مع محمد رمضان لم يضف لي فلوس وفيه حاجة حلوة اتعلمتها منه، إن كل حاجة أكتبها بورقة وقلم ومانمش علشان أحقق حلمي وأشتغل، وهو مش بينام».

محمد رمضان يطعن على تغريمه 6 ملايين جنيه بقضية الطيار أبو اليسر

في سياق أخر، طعن الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بإلزامه سداد تعويض قيمته 6 ملايين جنيه إلى الطيار الراحل أشرف أبو اليسر، على خلفية تسببه في أزمة أدت لوقفه عن العمل عام 2019.

وتحددت جلسة يوم 17 نوفمبر المقبل للنظر في طعن محمد رمضان الذي حمل رقم 9542 لسنة 91 قضائية، لوقف تنفيذ الحكم الصادر بحقه.