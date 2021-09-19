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/650878/للأسبوع-الثاني-مجلس-النواب-يواصل-البرنامج-التدريبي-المتخصص-لأعضائه
بدأت بمقر مجلس النواب اليوم -الاحد- فاعليات البرنامج التدريبى المتخصص للسادة أعضاء المجلس .
وفي كلمته في إفتتاح البرنامج التدريبي، نقل المستشار احمد مناع الامين العام لمجلس النواب، تحيات السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، للسادة الاعضاء ، مؤكدا حرص رئيــس المجلس على تفعيل البرامج التدريبية المتخصصة للنواب في كل مايهم العمل البرلماني ، والشأن الدولي والإقليمي .
ويتضمن البرنامج التدريبي، عدداً من المحاضرات حول العلوم الاستراتيجية ومحددات الأمن القومى المصرى والعلاقات المصرية الدولية والإقليمية وقضايا السياسة الخارجية المصرية ، كما يتضمن البرنامج أيضاً محاضرات خاصة بالبروتوكول والمراسم والدور الرقابى لمجلس النواب .
وتعقد فاعليات البرنامج التدريبى للأسبوع الثاني على التوالي ،بمقر مجلس النواب خلال الفترة من 19 – 23 سبتمبر 2021 ، وهو اعادة لنفس محتوى البرنامج التدريبي الذى عقد الأسبوع الماضى ،وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب للتفاعل والاستفادة من البرنامج التدريبى وموضوعاته المختلفة .
وينظم هذا البرنامج التدريبي معهد التدريب البرلمانى التابع للأمانة العامةلمجلس النواب ،والذي انشأ وفقاً لنص المادة ( 418 ) من اللائحة الداخلية للمجلس بهدف المعاونة في تطوير العمل في المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهارتهم وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها ، ودعم أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها .
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