/650879/إثر-انفجار-أسطوانة-غاز-السيطرة-على-حريق-بإحدى-الشقق-السكنية--بدمنهور

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة قبل قليل من السيطرة على حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الكوبري العلوي إثر انفجار أسطوانة غاز داخلها، وجري تحرير محضر بالواقعة، ويرصد دوت الخليج التفاصيل.

السيطرة على حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية بدمنهور

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة اخطارا من مركز شرطة دمنهور يفيد اندلاع حريق بأحد الشقق السكنية بالطابق السابع إثر انفجار أسطوانة غاز داخل عيادة.

وعلى الفور توجهت قوات الحماية المدنية إلى مكان الحادث حيث تم فرض كردون امني وتم فصل كافة المرافق عن المبني وجري الدفع بعدد من سيارات الإطفاء ، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض لمتابعة التحقيقات.

استغاثة سيدة أحترق منزلها في البحيرة

في البدايه تروى الحاجة رضا شعت، أحد سكان العقارالمحترق، قائلة: “أعيش أنا وإبني المتزوج وأطفالة، وبنتي التي توشك علي الزواج، في منزل بمنطقة الرحباية بمدينة دمنهور، ومنذ ٥ أيام، ذهبت الي العمل في الساعة الثامنة صباحا وبعد مرور نصف ساعة في العمل فوجئت بإتصال من أحد الجيران، يبلغني أن منزلنا مشتعل، علي الفوز أسرعت الي المنزل، وجدت النار تلتهم الأخضر واليابس، كان كل همي أشوف اولادي واطمأن عليهم، ونحمد ربنا ان الجيران تمكنو من اخراجهم من المنزل في حالة من الإغماء، كان كل همي هو اولادي”.

معاناة أسرة في البحيرة

وتابعت الحاجة رضا قائلة: “لم تطرق النار مكان بالمنزل غير والتهمتة، احترق كل شئ بالمنزل من أجهزة ومفروشات وموبيليا، بالإضافة إلى احتراق شوار ابنتي بالكامل قبل فرحها بشهور”.

واستكملت: “ولكن لم يتوقف الامر عند ذلك الحد واشتعلت النار مرة اخرة في صباح اليوم بعد التالي للحريق، بسبب أن المنزل قديم والسقف من الخشب وعند عملية الأطفاء وبسبب ضغط خرطوم المياه سقط سقف المنزل وتصدعت الجدران تماما نتيجة الحريق الذي نشب نتيجة ماس كهربي”.

أسرة تستغيث بعد حرق متعلقات الشقة بسبب ماس كهربي

وأضافت الحاجة رضا أنها تعيش هي واولادها في الشارع امام المسكن المحترق، بين عطف الجيران عليهم بتوفير ملبس ومأكل لهم، ويأتي هذا أستغاثة من السيدة رضا شعت التي تبلغ من العمر ٥٥ سنة، باللواء هشام امنة محافظ البحيرة ، لتوفير مسكن لها ضمن الشقق المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، لحمايتها من التشرد في الشوارع، هي واسرتها المكونة من ٥ افراد بعد التهمت النيران محتويات المنزل الذي يعيشون فيه.