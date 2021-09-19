/650881/إصابة-شخصين-في-إنفجار-إسطوانة-غاز-في-عيادة-بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الأحد، من السيطرة، على حريق اندلع بإحدى الشقق السكنية بمنطقة الكوبري العلوي، إثر انفجار أسطوانة غاز داخلها، وجرى تحرير محضر بالواقعة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل السيطرة على حريق إندلع بشقة سكنية

انفجار اسطوانة غاز داخل عيادة

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، باندلاع حريق بأحد الشقق السكنية بالدور السابع، نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل عيادة.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة إلى مكان الحادث، وفُرض كردون أمني، وفُصلت كافة المرافق عن المبني وجرى الدفع بعدد من سيارات الإطفاء، ونتج الحريق عن إصابة شخصين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة التحقيقات.

وفي سياق أخر نجحت قوات الحماية المدينة بقنا، اليوم، في السيطرة علي حريق إندلع في محول كهربائي جهد متوسط بمسجد ناصر في مدينة قنا.

ترجع تفاصيل الحريق عندما تلقي اللواء مسعد أبو سكين، مدير أمن قنا، إخطارًا يفيد بإندلاع حريق هائل في محول جهد كهربائي متوسط في مسجد ناصر في مدينة قنا، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدنية إلى مكان الحريق، تحت إشراف العميد هاني الاتربي، مدير الحماية المدنية بقنا، وتم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق دون إصابات بشرية.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.