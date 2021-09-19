بمناسبة مرور 150 عامًا على ميلادها.. عرض أوبرا عايدة 3 ليالي على مسرح النافورة

/650884/بمناسبة-مرور-150-عاما-على-ميلادها-عرض-أوبرا-عايدة-3-ليالي-على-مسرح-النافورة

دوت الخليج يرصد فعاليات احتفال مرور 150 عامًا على عيد ميلاد أوبرا عايدة.

عرض أوبرا عايدة 3 ليالي متصلة

وذلك على مدار 3 ليالى متصلة فى الثامنة مساء الأربعاء، الخميس والجمعة 22، 23 و 24 سبتمبر على مسرح النافورة.

يؤدي الأدوار الرئيسية نخبة من نجوم فرقة أوبرا القاهرة مع عدد من الفنانين الأجانب هم إيمان مصطفي بالتبادل مع البلغارية ايلينا باراموفا فى دور عايدة، عمرو مدحت بالتبادل مع الإيطالي داريو دى فييترى فى دور رادميس، مصطفى محمد بالتبادل مع عماد عادل فى دور اموناصرو، جيهان فايد بالتبادل مع جولى فيظى في دورأمنيرس، رضا الوكيل في دور رامفيس، عزت غانم بالتبادل مع أسامة جمال فى دور الملك، داليا فاروق في دور كبيرة الكهنة، تامر توفيق بالتبادل مع إبراهيم ناجى فى دور الرسول.

أوبرا عايدة

أوبرا عايدة، كتبها الموسيقار الإيطالى العالمى فيردى عن قصة عالم الآثار الفرنسى «أوجست مارييت» التي تخلد انتصار المصريين على الأحباش، حيث يقع قائد الجيش الفرعونى راداميس فى غرام الأميرة الحبشية عايدة بعد أسرها ومحاولة الفرار من حاكم البلاد الذي اكتشف خطتهما، وأمر بدفن القائد راداميس حيا لاتهامه بالخيانة العظمى لتنتهي الأوبرا باستسلامه فى قبره الذي سبقته إليه عايدة.

وكان من المقرر أن تقدم أوبرا عايدة ضمن الاحتفالات بانتهاء حفر قناة السويس وحالت ظروف الحرب دون تقديمها آنذاك وظهرت للنور لأول مرة على مسرح الأوبرا الخديوية فى 24 ديسمبر عام 1871، وتتميز بالديكورات الفخمة التي تعكس عظمة تاريخ مصر وتراثها الحضاري وبالأعداد الضخمة للعارضين والمجموعات كما نال أحد مقاطعها الموسيقية الذى يصور لحظة الانتصار «مارش النصر» شهرة واسعة ولاقت نجاحا كبيرا عند عرضها فى مختلف دول العالم، وأصبحت عملا أساسيا في ريبرتوار كل فرق الأوبرا العالمية.

وزيرة الثقافة تكرم فريق أوبرا عايدة

وحرصت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة علي تكريم فناني وفريق عمل اوبرا عايدة الذي حقق نجاحا كبيرا في ايطاليا وتسليمهم شهادات تقدير نظرا لمجهودهم في خروج العرض بالشكل اللائق للفن المصري والذى اقيم بمناسبة مرور 150 عاما علي ظهورها للنور لاول مرة واقيم بالأكاديمية المصرية للفنون بروما برئاسة الدكتورة هبه يوسف وذلك بحضور الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، الدكتورة ايمان مصطفي المدير الفنى لفرقة اوبرا القاهرة وارمينيا كامل المشرف على فرقة بالية اوبرا القاهرة واعضاء الوفد الفني .

حيث هنأت وزيرة الثقافة الفنانين على الاداء المتميز الذي ظهروا عليه فى ايطاليا وابهروا به الالاف في ايطاليا ومن مختلف الجاليات المقيمة والذي يؤكد التميز المصري بمختلف المجالات ، واضافت ان القوى الناعمة تمثل جسرا للتواصل بين الشعوب ووسيلة فاعلة للترويج للحضارة المصرية ، واشارت الي دور الدبلوماسية الثقافية وتأثيرها الفعال في حوار الحضارات وتبادل الثقافات ، وحثتهم على تواصل العمل الجاد للحفاظ على مستواهم الفني الراقي باعتبارهم سفراء للابداع الوطنى .

وتوجه الدكتور مجدى صابر رئيس الاوبرا بالشكر لوزيرة الثقافة على دعمها الدائم لجميع اشكال الابداع فى مصر لاستكمال رسالة التنوير ومساندة وتشجيع عناصر ومفردات القوى الناعمة للحفاظ على ريادة مصر الحضارية .