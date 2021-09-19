منتخب اليد يستدعي 10 لاعبين من الزمالك استعدادا لبطولة إفريقيا

وبدأ منتخب مصر لكرة اليد اليوم الأحد، برنامج الإعداد الخاص به للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية.

ويعتبر تجمع المنتخب اليوم الأحد هو أول تجمع بعد مشاركة “الفراعنة” في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وحصوله على المركز الرابع.

وضمت قائمة اللاعبين المنضمين من الزمالك كل من: كريم هنداوي ويحيى الدرع ووسام نوار وحسن قداح وأكرم يسري وعمر الوكيل “بكار” وسيف الدرع وأحمد مؤمن “دودو” وحازم ممدوح وخالد وليد.

وأوضح أيمن صلاح عضو لجنة إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد، أن المنتخب سيخوض تدريباته يومي الأحد والإثنين من كل أسبوع، وذلك بدون اللاعبين المحترفين، حتى موعد الأسبوع الدولي في أول نوفمبر المقبل.

الزمالك يواجه برشلونة

ومن المقرر أن تستضيف المملكة العربية السعودية مونديال الأندية خلال الفترة من 5 إلى 9 أكتوبر المقبل.

الزمالك يفوز على الأهلي

وفاز فريق اليد بنادي الزمالك بلقب السوبر الإفريقي للمرة السابعة في تاريخه وذلك بعد الفوز على الأهلي 28-27 في المباراة التي أقيمت اليوم على صالة حسن مصطفى.

شهد الشوط الأول تقدم الأهلي بنتيجة 16-14، وسط مستوى هجومي قوي من الأهلي والزمالك أصبح في أزمة بعد طرد سيف الدرع مما ساهم في تقدم الأهلي.

في الشوط الثاني عاد الزمالك مرة أخرى، وسط مستوى مميز من يحيى الدرع وهتلر في الدفاع وفي أخر الثواني سجل الدرع نقطة الفوز من تسديدة صاروخية لينتهي اللقاء بفوز الزمالك بنتيجة 28-27 ويصعد الزمالك إلى كأس العالم للأندية.

وشهد الشوط الثاني تألقا من كريم هنداوي حارس مرمى الزمالك الذي ساهم بتصديات رائعة في فوز الزمالك وعدم اتساع الفارق في بداية الشوط الذي شهد تقدم الأهلي.

موعد مباراة يد الزمالك وبرشلونة في كأس العالم للأندية

فاز الزمالك على الأهلي بنتيجة 28-27 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على صالة الدكتور حسن مصطفى بالسوبر الإفريقي.

وسيلتقي الزمالك مع برشلونة الإسباني في كأس العالم للأندية "سوبر جلوب" يوم 6 أكتوبر في الدور ربع النهائي للبطولة التي ستقام في المملكة العربية السعودية.