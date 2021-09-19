/650889/رئيس-مجلس-الشيوخ-يلتقي-رئيس-البرلمان-العربي-ويثمن-دوره-الداعم-لمواقف-مصر-الإقليمية

دوت الخليج

رئيس مجلس الشيوخ يلتقي رئيس البرلمان العربي

وتناول اللقاء الذى جمع بين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ برئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل، بحث سبل التعاون الثنائي بين مجلس الشيوخ و البرلمان العربي.

رئيس مجلس الشيوخ يثمن خلال لقائه بالدور الداعم لرئيس البرلمان العربي

وثمن المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، خلال اللقاء بدور البرلمان العربي الداعم دائماً لمواقف مصر الإقليمية وقضاياها العادلة مؤكداً على أن مصر ستظل داعمة لدور البرلمان العربي في كل ما يعزز العمل العربي المشترك.

تجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد تلقى الاسبوع الماضي، محمد الحلبوسي، رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له.

اقرأ أيضًا: مقترح بإطلاق برلمان مصر و العراق و الأردن مجلساً يوازي «التعاون الخليجي»

هذا ورحب عبد الرازق بالوفد العراقي مشيدا بقوة و متانة العلاقات التى تجمع بين البلدين الشقيقين فى كافة المجالات و اكد رئيس الشيوخ على سعادته بعودة العراق الى مكانتها بين الدول العربية مشيرا الى دعم مجلس الشيوخ لاى خطوة فى هذا الاتجاه.