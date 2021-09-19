/650893/برئاسة-النائب-علاء-عابد-نقل-البرلمان-تستقبل-عادل-العسومي والوفد-المرافق-له

أستقبلت لجنه النقل والمواصلات برئاسة النائب علاء عابد والنائب الاول لرئيس البرلمان العربي و رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف ،وفد البرلمان العربى برئاسة عادل بن عبدالرحمن العسومي،الدكتورة مستورة الشمري،رئيس لجنه الشؤون الاجتماعية والثقافية والتربوية والمراءة والشباب بالبرلمان العربي، معالي النائب محمد احمد اليماحي نائب رءيس رئيس البرلمان العربي، ومعالي الدكتور حسن المدحاني نائب رئيس البرلمان العربي، معالي النائب انصاف مايو رئيس لجنة الشؤون الإقتصادية والمالية معالي النائب يوسف رحمانية رءيس لجنه الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، المستشار كامل شعراوي الأمين العام، ، والنائبة شادية خضير ، عضو البرلمان العربي.

وشارك في اللقاء النائب السيدعوض،امين سر لجنه النقل والمواصلات، والنائب نادر الخبيري عضو لجنه النقل والمواصلات.

وقد استقبل رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق برئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي والنائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس البرلمان العربي و رئيس لجنة مكافحة الإرهاب والتطرف.

مجلس النواب يواصل البرنامج التدريبي المتخصص لأعضائه

هذا وبدأت بمقر مجلس النواب اليوم -الاحد- فاعليات البرنامج التدريبى المتخصص للسادة أعضاء المجلس.

وفي كلمته في إفتتاح البرنامج التدريبي، نقل المستشار احمد مناع الامين العام لمجلس النواب، تحيات السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، للسادة الاعضاء ، مؤكدا حرص رئيــس المجلس على تفعيل البرامج التدريبية المتخصصة للنواب في كل مايهم العمل البرلماني ، والشأن الدولي والإقليمي .

ويتضمن البرنامج التدريبي، عدداً من المحاضرات حول العلوم الاستراتيجية ومحددات الأمن القومى المصرى والعلاقات المصرية الدولية والإقليمية وقضايا السياسة الخارجية المصرية ، كما يتضمن البرنامج أيضاً محاضرات خاصة بالبروتوكول والمراسم والدور الرقابى لمجلس النواب .

وتعقد فاعليات البرنامج التدريبى للأسبوع الثاني على التوالي ،بمقر مجلس النواب خلال الفترة من 19 – 23 سبتمبر 2021 ، وهو اعادة لنفس محتوى البرنامج التدريبي الذى عقد الأسبوع الماضى ،وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب للتفاعل والاستفادة من البرنامج التدريبى وموضوعاته المختلفة .

وينظم هذا البرنامج التدريبي معهد التدريب البرلمانى التابع للأمانة العامةلمجلس النواب ،والذي انشأ وفقاً لنص المادة ( 418 ) من اللائحة الداخلية للمجلس بهدف المعاونة في تطوير العمل في المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهارتهم وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها ، ودعم أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها .