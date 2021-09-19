رئيس مجلس الشيوخ : نثمن دور البرلمان العربي الداعم دائماً لمواقف مصر الإقليمية وقضاياها العادلة «صور»

/650894/رئيس-مجلس-الشيوخ--نثمن-دور-البرلمان-العربي-الداعم-دائما-لمواقف-مصر-الإقليمية-وقضاياها-العادلة-صور

تناول اللقاء بحث سبل التعاون الثنائي بين مجلس الشيوخ و البرلمان العربي.

وثمن عبد الرازق خلال اللقاء دور البرلمان العربي الداعم دائماً لمواقف مصر الإقليمية وقضاياها العادلة مؤكداً على أن مصر ستظل داعمة لدور البرلمان العربي في كل ما يعزز العمل العربي المشترك.

وفي كلمته في إفتتاح البرنامج التدريبي، نقل المستشار احمد مناع الامين العام لمجلس النواب، تحيات السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ، للسادة الاعضاء ، مؤكدا حرص رئيــس المجلس على تفعيل البرامج التدريبية المتخصصة للنواب في كل مايهم العمل البرلماني ، والشأن الدولي والإقليمي .

هذا وبدأت بمقر مجلس النواب اليوم -الاحد- فاعليات البرنامج التدريبى المتخصص للسادة أعضاء المجلس .

ويتضمن البرنامج التدريبي، عدداً من المحاضرات حول العلوم الاستراتيجية ومحددات الأمن القومى المصرى والعلاقات المصرية الدولية والإقليمية وقضايا السياسة الخارجية المصرية ، كما يتضمن البرنامج أيضاً محاضرات خاصة بالبروتوكول والمراسم والدور الرقابى لمجلس النواب .

وتعقد فاعليات البرنامج التدريبى للأسبوع الثاني على التوالي ،بمقر مجلس النواب خلال الفترة من 19 – 23 سبتمبر 2021 ، وهو اعادة لنفس محتوى البرنامج التدريبي الذى عقد الأسبوع الماضى ،وذلك لإتاحة الفرصة لأكبر عدد من النواب للتفاعل والاستفادة من البرنامج التدريبى وموضوعاته المختلفة .

وينظم هذا البرنامج التدريبي معهد التدريب البرلمانى التابع للأمانة العامةلمجلس النواب ،والذي انشأ وفقاً لنص المادة ( 418 ) من اللائحة الداخلية للمجلس بهدف المعاونة في تطوير العمل في المجلس وتدريب أعضائه والعاملين فيه والارتقاء بمهارتهم وترسيخ التقاليد والسوابق البرلمانية المصرية وتطويرها ، ودعم أطر التعاون مع البرلمانات في الدول الأخرى وتبادل الخبرات البرلمانية معها .