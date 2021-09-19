الأرصاد: الأربعاء المقبل بدء موسم الخريف جغرافيا

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور جاد القاضى رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية إن ذروة الاعتدال الخريفى، ستحدث يوم الأربعاء المقبل فى الساعة 21 والدقيقة 22 بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، طوله سيكون حوالى 89 يوما و20 ساعة و38 دقيقة، وذلك إيذانا برحيل فصل الصيف فلكيا وجغرافيا، وبدء فصل الخريف.

وأضاف رئيس المعهد، فى تصريحات سابقة أنه فى هذا اليوم ستشرق الشمس مباشرة على خط الاستواء ويتساوى طول النهار والليل فى جميع أنحاء العالم، ويكون خريفا فى نصف الكرة الشمالى وربيعا فى نصف الكرة الجنوبى.

وأوضح أنه بعد لحظة الاعتدال الخريفى، تبدأ الشمس بالانحراف باتجاه الجنوب حتى يقصر طول النهار ويزيد طول الليل ويبلغ أقصاه عند ذروة الشتاء فى 21 ديسمبر القادم فيكون النهار فى ذلك اليوم هو أقصر نهار فى العام.