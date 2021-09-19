صور.. محافظ الجيزة يكرم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية

جدة - نرمين السيد - كرم أحمد راشد، محافظ الجيزة، أوائل الثانوية العامة والدبلومات الفنية والأزهرية، من أبناء المحافظة، والبالغ عددهم 4 طالبات، حيث شملت الاحتفالية توزيع شهادات تقدير وأجهزة لاب توب ودروع تكريم لكافة الطلبة الأوائل تقديرا من المحافظة لما حققوه من مستوى تعليمى جعلهم من أوائل الطلاب على مستوى الجمهورية.





وأكد المحافظ أن وجود أبناء محافظة الجيزة بين قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية يعكس حجم الجهود المبذولة داخل المحافظة للاهتمام بالعملية التعليمية، موجهاً الطلاب بضرورة الحفاظ على المستوى التعليمى الذى وصلوا إليه والاستمرار فى التقدم والتفوق، خاصة فى ظل سعى الدولة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتسخير كافة الإمكانيات للارتقاء بها.

وأشار المحافظ إلى أن الدولة تقوم بإنشاء العديد من المشروعات التنموية من أجل تحقيق مستقبل أفضل للشباب معرباً عن سعادته البالغة بتكريم المتفوقين كتقليد سنوى تحرص عليه أجهزة المحافظة كل عام تحفيزاً لهم على بذل المزيد من الجهد، مؤكداً أن التكريم يأتى فى المقام الأول لأولياء أمور الطالبات نظراً لدورهم الهام فى الدفع بأبنائهم للتفوق خاصة فى ظل عام دراسى استثنائى.

ووجه المحافظ الشكر لجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم لما بذلوه من جهد خلال العام الدراسى فى ظل مجابهه فيروس كورونا من إعداد المنصات التعليمية لجميع المراحل الدراسية.

وطالب المحافظ الطلبة بمواصلة الجهد والعمل للاحتفاظ بمستوى التفوق والتميز خلال المراحل التعليمية والعملية القادمة من أعمارهم، حيث إن مصر تعتمد على عقول أبنائها المتفوقين فى كافة المجالات من أجل تحقيق نهضتها وتقدمها.

شهدت الاحتفالية حضور علاء بدران، السكرتير العام، والمهندس محمود فوزى، السكرتير المساعد، والنائب محمد على، والنائب أحمد عاشور، والنائب محمد رشاد، والنائب هشام حسين، والنائب عمرو القطامى، والنائب نافع عبد الهادى، ومجدى الجيار، وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة، والدكتور أحمد جاد، رئيس الادارة المركزية لمنطقة الجيزة الأزهرية، ومديرى الإدارت التعليمية بأبو النمرس، والهرم، وأوسيم، والعمرانية، ورئيس مجلس الأمناء بالمحافظة.

وكرم المحافظ: جنى وائل محمد (إدارة أبو النمرس التعليمية)، والحاصلة على المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة الشعبة الأدبية، ورنا حسين محمود (إدارة الهرم التعليمية)، والحاصلة على المركز الخامس على مستوى الجمهورية فى الثانوية العامة الشعبة الأدبية، ومروة سعيد محمد (إدارة أوسيم التعليمية)، والحاصلة على المركز السادس على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية بالشعبة الأدبية، وشهد ناصر فتحى (إدارة العمرانية التعليمية)، والحاصلة على المركز الأول على مستوى الجمهورية بشهادة الدبلومات الفنية "شعبة بستة".