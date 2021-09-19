بعد توقيع مذكرة تعاون.. إعادة تسيير الرحلات الجوية مع ليبيا

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك عقب توقيع مذكرة التعاون بين وزارة الطيران المصرية ووزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الليبية، خلال زيارة التى أجراها رئيس حكومة عبدالحميد الدبيبة للقاهرة خلال الأيام الماضية. ومن المقرر إعادة تشغيل الرحلات الجوية بين مطارات (معيتيقة - مصراته - بنينا) ومطار القاهرة الدولى ابتداءا من 30 سبتمبر الجارى.

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