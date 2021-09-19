من الأقصر .. انطلاق حملة ”صحتك ثروتك” كأول حملة لصحة الرجل في...

أطلقت هيئة الرعاية الصحية، اليوم، فعاليات حملة ((صحتك ثروتك ))، بمحافظة الأقصر في 7 منشآت صحية تابعين للهيئة بالمحافظة وهم مستشفيات (الكرنك الدولي، حورس، طيبة التخصصي)، إضافة إلى مراكز صحة أسرة (الطود، إسنا، أرمنت الحيط، القرنة).
تستمر فعاليات الحملة في الفترة من 19 سبتمبر وحتى 23 سبتمبر 2021، وذلك للكشف من خلال فحص الدم، بواسطة كواشف حديثة، عن أمراض البروستاتا بشكل عام وأهمها سرطان البروستاتا، وقد بدأت الحملة فعاليتها من داخل العيادات المتنقلة من داخل "دير الشايب" وتم إجراء الفحوصات لعدد من المترددين عليه، ومن المقرر أن يتم إجراء الفحوصات بـ "ساحة المرتضى" مساء اليوم.
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