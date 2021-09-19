بعد جلوسة إحتياطياً مع جالاتا سراي.. كيروش يضم الأناكوندا للمنتخب الوطني

/650892/بعد-جلوسة-إحتياطيا-مع-جالاتا-سراي-كيروش-يضم-الأناكوندا-للمنتخب-الوطني

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وشهدت القائمة تواجد مصطفي محمد لاعب نادي جالاتا سراي التركي رغم عدم مشاركتة مع فريقة في المباريات خلال الفترة الأخيرة.

وكانت كل التوقعات تتجة الي عدم إستدعاء اللاعب بعد تصرفة الشهير عقب لقاء المنتخب الوطني أمام المنتخب الجابوني والتي انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وكان كيروش قد طلب تقريراً مفصلاً عن جميع اللاعبين المحترفين المصريين بالخارج من أجل منح فرصة لمن يستحق التواجد مع النتخب في الفترة المقبلة.

وضمت القائمة المبدئية كل من:

محمد صلاح (ليفربول الانجليزي) ، أحمد حجازي (الاتحاد السعودي)، أحمد حسن كوكا (كونيا سبور التركي)، محمد النني (أرسنال الانجليزي)، مصطفى محمد (جالاطا سراي التركي)، سام مرسي (إيبسويتش الانجليزي)، عمر مرموش ( شتوتجارت الألماني)، احمد ياسر ريان ( ألتاي سبور التركي)، كريم حافظ ( يني مالتيا التركي).

وحصد منتخب الفراعنة 4 نقاط بعد أول جولتين من التصفيات عقب الفوز على أنجولا بهدف دون رد بالجولة الأولى، والتعادل مع الجابون بهدف لمثله في الجولة الثانية، فيما يتواجد منتخب ليبيا في صدارة المجموعة السادسة بعد الفوز في أول جولتين على حساب الجابون وأنجولا.

ترتيب المجموعة السادسة في التصفيات المؤهلة لكأس العالم:

1- منتخب ليبيا 6 نقاط

2- منتخب مصر 4 نقاط

3- منتخب الجابون نقطة وحيدة

4- منتخب أنجولا دون رصيد من النقاط.

ومن المقر أن ينطلق المعسكر الأول للبرتغالي كارلوس كيروش يوم 28 سبتمبر الجاري وخوض مباراة ودية يوم 30 سبتمبر، على أن يستأنف المنتخب معسكره يوم 2 أكتوبر ، ليستمر المعسكر حتى آداء مباراتي ليبيا.

إجتمع ظهر اليوم أندية الدوري الممتاز داخل مقر اتحاد الكرة بالجبلاية، وذلك من أجل تشكيل رابطة الأندية للموسم الجديد 2021/2022.

وجاء في الاجتماع اختيار النائب أحمد دياب، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ بالتزكية في لجنة رابطة الأندية، بجانب عماد متعب وخالد رفعت، وعامر حسين ومحمد عبد السلام.

وكانت معظم أندية الدوري الممتاز قررت اختيار أحمد دياب رئيسا لرابطة الأندية للموسم الجديد، والتي تم تفعيلها خلال المواسم الماضية، وعدم العمل عليها كان سببا في إنهيار بطولة الدوري المصري، حيث تتوافق الأندية على رئاسة النائب أحمد دياب للرابطة وذلك فى الانتخابات التى من المنتظر أن تجرى يوم الأربعاء المقبل.

ويأتي باقي أعضاء رابطة الأندية كلا من، عماد متعب ممثلا عن النادي الأهلي، وخالد رفعت ممثلا عن نادي الزمالك، وعامر حسين وشريف صالح.

وسيتم عمل اجتماع يوم 22 سبتمر الجاري من أجل اختيار رئيس الرابطة والنائب، وستكون رابطة الأندية مستقلة عن اتحاد الكرة في جميع قراراتها.

مع نهاية غلق باب الترشيح لعضوية رابطة الأندية المحترفة التي تجرى انتخاباتها يوم ١٩ سبتمبر الجاري، ويكون من مهامها إدارة المسابقات المختلفة وفق ما هو مطبق في جميع دوريات العالم الكبرى، رشح نصف أندية الدوري أحمد دياب عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس الشيوخ ليكون عضوا بلجنة الأندية.