«في انتظار دعواتكم»..نضال الشافعي يعلن خضوعة لعملية جراحية جديدة الثلاثاء المقبل

/650896/في-انتظار-دعواتكمنضال-الشافعي-يعلن-خضوعة-لعملية-جراحية-جديدة-الثلاثاء-المقبل

كشف الفنان نضال الشافعي عن موعد خضوعه للعملية الجراحية الثانية والتي من المقرر أن تكون يوم الثلاثاء المقبل الموافق 21 من شهر سبتمبر الجاري، وذلك بعد إصابته بثقب في القولون نتيجة انفعاله والضغط العصبي عليه.

دوت الخليج يرصد تطورات الحالة الصحية لنضال الشافعي

نضال الشافعي يعلن خضوعة لعملية جراحية للمرة الثانية

كتب الشافعي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي “فيسبوك”، مطالبا الجمهور بالدعاء له ومساندته في عمليته الجراحية القادمة، فقال: “ن فضل الله عليّ أن رزقني بأحباء مثلكم دعوا لي في العملية السابقة وفي انتظار دعواتكم حيث سأُجري العملية الثانية يوم الثلاثء إن شاء الله.. اللهم اشفني واشف مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما شفاء عاجل غير آجل”.

وكان قد خضع نضال لعملية جراحية في القولون استمرت لأكثر من أربع ساعات، وكشف الأطباء المعالجون له بأنهم حاولوا من قبل خضوعه للعملية الجراحية إنقاذ الموقف بدون إجراء عمليات ولكن المسألة فشلت خصوصاً أنه تعرض لثقب في القولون نتيجة انفعاله والضغط العصبي عليه.

منتج ميني بار سبب مرض نضال الشافعي

جاء ذلك بعد أن انفعل على منتج فيلمه الجديد ميني بار، وهو المنتج مدحت سعد، بسبب عدم التزامه بالوعود التي وعدها لنضال قبل عودة التصوير مرة أخرى، وكان أبرزها زيادة الميزانية المخصصة للديكورات ومستلزمات التصوير من أجل تقديم جودة أفضل للفيلم، بالإضافة إلى الالتزام بدفع المستحقات المالية من أجور النجوم والفنانين المشاركين في العمل، ولكن المنتج لم يلتزم بأي شيء من ذلك وبمجرد عودة التصوير بدأ يتهرب من كل الوعود، فضللا عن قيام المنتج بتكثيف ساعات التصوير بشكل مبالغ فيه مما أدى إلى إصابة نضال وكل فريق العمل بحالة إرهاق شديدة، وهي ما أثرت أيضاً على الحالة الصحية التي وصل لها نضال حالياً.

مدحت سعد يرد على اتهامات نضال الشافعي

وحرص المنتج مدحت سعد على الرد على اتهامات نضال الشافعي قائلا: “الراجل بيني وبينه صداقة والوسط بيبقى مليان أقاويل وإشاعات، الكواليس الداخلية ما حدش يعرفها غير أنا ونضال والناس المقربين لينا قوي.. ومكنش في حاجة بينا وبين نضال هو ماشي من عندي زي الفل هو ورجالته من كوافير وماكيير، وصل اللوكيشن التاني حصل دا ودا أقدار، واللي أعرفه إن نضال كان بيشتكي وتعبان من شهرين، ممكن الضغوط النفسية والعصبية زادت من الشغل”.

وتابع سعد موضحا: “كان بيني وبين نضال تفاصيل خاصة لكني هضطر أقولها عشان حاسس إني مظلوم، أنا كنت مواعد نضال أروحله اللوكيشن التاني عشان دفعة الفلوس لكن سمعت أنه تعبان، وأنا بطمن عليه وروحتله المستشفى وأي أمور مادية اللي يقدرني عليه بعمله”.

أما عن زيارته لنضال الشافعي بالمستشفى، فقال: “اللي بيني وبين الراجل كل خير، مفيش عداء، كده كده أنا ليا شغل وهو ليه فلوس.. وكله تمام لما يقوم بالسلامة هيرجع يكلم فيلمه لأنه فيلمه، وأي أمور مادية هتتحل.. أنا معنديش حد مبياخدش حقوقه المادية” ، مؤكدا أنه على تواصل دائم مع الدكتور أشرف زكى رئيس نقابة المهن التمثيلية للإطمئنان بصفة مستمرة على صحة النجم نضال الشافعى للمرور من هذه المحنة على خير وسلام.