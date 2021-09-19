/650898/مايكل-فاكوادي-يدعم-رجال-سلة-الأهلي-في-البطولة-العربية

قال رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي الأهلي إن الأمريكي مايكل فاكوادي وقع على عقود الانضمام إلى صفوف الفريق الأول لكرة السلة رجال، وذلك خلال فترة المشاركة في منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام في الإسكندرية خلال الأيام المقبلة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأوضح أن فاكوادي وصل إلى القاهرة في الساعات الماضية، وسيشارك في التدريبات الجماعية بصورة مباشرة لتدعيم صفوف فريق رجال سلة الأهلي خلال البطولة فقط.

وأشار عبد القادر إلى أن التعاقد مع فاكوادي يأتي في إطار تدعيم الفريق بالعناصر المميزة التي تمثل إضافة حقيقية للمنافسة على اللقب، خاصة بعد أن طلب الإسباني اوجستي بوش المدير الفني لـ«رجال سلة الأهلي» انضمام فاكوادي خلال منافسات البطولة.

وشدد عبدالقادر على أن هناك حرصا كبيرا على تلبية كافة متطلبات الأجهزة الفنية من أجل تقديم أفضل أداء والمنافسة على كافة البطولات.

يذكر أن عمر عزب لاعب المنتخب الوطني لكرة السلة قد أنهى إجراءات انتقاله إلى «رجال سلة الأهلي»، فضلا عن التعاقد مع الأمريكي مايكل تومسون ومروان سرحان في وقت سابق.

موعد مباراة الاهلي

يذكر أن النادي الأهلي ا تلقى الأربعاء الماضي، خطابًا رسميًا من اتحاد الكرة المصري بمواعيد المباريات المتبقية في مسابقة كأس مصر لموسم 2020-2021 بالفريق الاول لكرة القدم.

وحدد اتحاد الكرة يوم 25 سبتمبر الجاري موعدًا لمواجهة الأهلي أمام إنبي في دور الـ16 في تمام الثامنة مساء على استاد الإسكندرية.

وفي حالة فوز الأهلي على إنبي في دور الـ16 سيواجه الفائز من سموحة وبيراميدز في دور الـ8 يوم 29 من الشهر الجاري، في المباراة المقرر إقامتها على استاد السويس الجديد.

وإذا تخطى الأهلي دور الـ8 سيكون على موعد مع مباراة الدور قبل النهائي يوم 3 أكتوبر المقبل أمام بتروجت.

أرقام حسام حسن

وشارك حسام حسن في 15 مباراة أحرز خلالها تسعة أهداف قبل الخروج على سبيل الإعارة للعب في صفوف فريق نادي أهلي طرابلس الليبي.

وإجمالاً وصل رصيد حسام حسن في مسيرته في البطولات المختلفة مع جميع الفرق التي دافع عن ألوان قمصانها إلى 199 مباراة 179 مباراة في بطولة الدوري، 154 مباراة منها مع فريق نادي سموحة و26 مباراة مع فريق نادي الداخلية فيما شارك مع نادي طلائع الجيش في 19 مباراة.

وسجل حسام حسن مع فريق نادي سموحة 49 هدفًا فيما تمكن من تدوين هدفين بقميص فريق نادي الداخلية وهدف واحد بقميص طلائع الجيش.