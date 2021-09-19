تجديد حبس رجب السويركي وصفوان ثابت وابنه 45 يومًا

/650899/تجديد-حبس-رجب-السويركي-وصفوان-ثابت-وابنه-45-يوما

أصدرت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، منذ قليل، برئاسة برئاسة المستشار محمد كامل عبدالستار، وعضوية المستشارين محمود زيدان وبسام عنتر، قرارًا بتجديد حبس صفوان ثابت، و ابنه سيف صفوان ثابت، ورجب السويركي، 45 يومًا على ذمة القضية رقم 865 لسنة 2020 حصر أمن دولة.

دوت الخليج يرصد في السطور التالية تفاصيل تجديد حبس السويركي 45 يومًا

الإنضام لجماعة الإخوان الإرهابية

كانت جهات التحقيق وجهت اتهامات للمتهمين الانضمام لجماعة الإخوان الإرهابية وإمدادها بالأموال لتحقيق أغراضها بتغيير نظام الحكم بالقوة، والاعتداء على رجال القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة والإضرار بالاقتصاد القومي للبلاد، والانضمام لعناصر إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات، عبر ضخ أموال في حسابات قيادات العناصر الإرهابية، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

القبض على المتهمين

وكشفت التحريات الأمنية، أن قرار القبض على المتهمين استند إلى إذن قضائي بضبطهم وإحضارهم، حيث ألقت مأموريات أمنية القبض عليهم والتحفظ عليهم، وتضمنت التحقيقات سؤال المتهمين عن مدى علاقتهم بالجماعة الإرهابية وتمويلهم لها، ودورهم فيها والمهام المكلفين بها، وحجم قواعد الجماعة، وانتشارها، والمسئولين عن تمويلها خلال الفترة الماضية.

وأصدرت جهات التحقيق قرارًا بالتحفظ على أموال المتهمين، ووضعهم على قوائم التصرف في الأموال والمنع من السفر.